Comprensorio: allerta meteo arancione, in arrivo un ciclone mediterraneo

Sulla Sicilia sta per abbatersi un vero e proprio ciclone mediterraneo.

A darne notizia è la Protezione Civile della Regione Siciliana la quale riferisce che dalle prime ore di domani si prevedono “precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate, venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali e infine mareggiate lungo le coste esposte”.

Sono dunque attesi forti temporali con raffiche di vento e probabili nubifragi che si abbatteranno nel nostro tormentato Comprensorio Termini Imerese – Cefalù – Madonie, già messo a dura prova negli anni scorsi. A preoccupare è sicuramente la viabilità che ha subito gravi danni in tutto il nostro territorio, e adesso potrebbe subire ulteriori danni che potrebbero comportare gravi disagi alla popolazione. Martedì ancora maltempo seppur attenuato, da mercoledì invece tutto cambierà con l’arrivo dell’anticiclone che dovrebbe portare condizioni meteo via via sempre migliori.

A Palermo, il sindaco Lagalla ha ordinato la chiusura delle scuole, per queste utlime presenti nel Comprensorio non abbiamo notizie in merito.

Vi invitiamo dunque a limitare quanto più possibile gli spostamenti e in caso di emergenza chiamare il 112, la Protezione Civile della Regiine Siciliana al numero 800.40.40.40, oppure al proprio comune di residenza.

Prudenza!