Cefalù, ex allievi di pianoforte si ritrovano dopo 35 anni

Un gruppo di ex allievi di pianoforte si sono ritrovati sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cefalù, insieme alla loro maestra Liana D’Angelo, per esibirsi davanti al pubblico con al centro il pianoforte. Ex studenti che oggi sono stimati ingegneri, psicologi, pediatri, avvocati, anestesisti, assistenti sociali, docenti universitari, archeologi, impiegati, consulenti giuridici, bartender, seo manager, docenti di arti coreutiche e anche pianiste. Tra i partecipanti ex allievi che hanno lasciato lo studio del pianoforte già a partire da 35 anni fa ma ex studenti un po’ più giovani che oggi sono studenti universitari.

Tutti hanno imparato a suonare negli anni scolastici da piccoli poi hanno interrotto per dedicarsi agli studi universitari e quindi alle loro professioni e alla famiglia. In tutti però l’amore per la musica e per il pianoforte è rimasto sempre presente nella propria vita. E così è bastato poco per ritrovarsi e allestire uno spettacolo che li ha visti suonare brani molto apprezzati e applauditi dal pubblico che è arrivato numerosissimo per l’occasione. Gli ex allievi sono arrivati da tutta la Sicilia. Fra di loro anche un praticante avvocato che oggi vive ed opera a Torino che all’idea di rincontrarsi con la sua maestra ha deciso di trascorrere tre giorni in un hotel di Cefalù pur di partecipare alla Réunion.