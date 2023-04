Giornale di Cefalù: Rosario Macaluso, l’ultimo calzolaio

Il mestiere per lui non ha segreti. Da oltre 60 anni ripara le scarpe. Gli inizi da bambino negli anni sessanta a Pollina, poi per tanti anni in Germania con il padre tipografo e dal 1985 a Cefalù, città nella quale è rimasto l’ultimo artigiano in grado di riparare le scarpe nel laboratorio di via Vittorio Emanuele: intervista a Rosario Macaluso.

Mancano i lavoratori? Non si trovano perché non sono retribuiti regolarmente? Un post su facebook mette in subbuglio la rete: parla il Consigliere comunale Paola Castiglia.

