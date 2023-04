Giornale di Cefalù: presentato “Dittico Artistico Spirituale”, l’ultimo libro di don Liborio Asciutto

Promosso da BCsicilia la rassegna 30 libri in 30 giorni: Via Lucis e Via Crucis nel “Dittico Artistico Spirituale”, l’ultimo volume di don Liborio Asciutto. Interventi di Valentina Portera, Don Domenico Messina, Michele Canzoneri, Maria Antonietta Spinosa, Alfonso Lo Cascio.

Con gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’arcivescovo Rino Fisichella, inaugurata la Fondazione Accademia Via Pulchritudinis di mons. Crispino Valenziano. Interventi di Sergio Tanzanella, Pontificia Facoltà Teologica; i giornalisti Rai Giuseppina Paterniti e Lucia Goracci ed il direttore di TV2000 Vincenzo Morgante.

Il sindaco di Pollina, gli assessori, i consiglieri ed il parroco, a proprie spese a Solingen per incontrare i tantissimi concittadini emigrati in Germania. Nell’intervista al sindaco Pietro Musotto la riapertura del Pollina Resort, la festa di San Giuliano, il cartellone estivo con Nicola Piovani e Fiorella Mannoia e la novità del festival della pizza.

Le notizie, le interviste, i servizi del Giornale di Cefalù (n. 1742 anno 40), video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 20 aprile 2023 può essere seguito e rivisto su facebook adrianocammarata, link cammarataweb e madonielive. Clip con la copertina ed i temi del Giornale di Cefalù sul canale you tube (http://www.youtube.com/@carloantoniobiondo171 ) Carlo Antonio Biondo, al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati.

Fondazione Accademia Via Pulchritudinis

Sindaco di Pollina Pietro Musotto