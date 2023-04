Termini Imerese: ritorna l’esercito blu dei volontari “Plastic Free”, ecco quando e dove

In occasione dell’evento nazione “Giornata della Terra”, anche Termini Imerese si prepara ad accogliere i volontari dell’associazione “Plastic Free”.

Abbiamo conosciuto e apprezzato già lo scorso anno i volontari che formano l’esercito “blu”, che ha come scopo quello di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free, anche per questo 2023 verrà bonificata una zona dei “laghetti”.

L’appuntamento è fissato per domenica 23 aprile 2023 a partire dalle ore 09:30 in Contrada Tonnarella e durante l’evento i volontari in azione ripuliranno un tratto di spiaggia come già avvenuto lo scorso anno. Totalmente gratuita, la partecipazione è aperta a tutti, saranno presenti (oltre ai volontari Plastic Free) anche altre importanti realtà come i Lions “Termini Himera Cerere”, Lions “Termini Imerese Host”, gli Scout “Termini Imerese 1” ed il comitato “Marenostrum”.

Per partecipare basta andare sul sito dell’associazione e cliccare su PARTECIPA al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4239/23-apr-termini-imerese, altrimenti contattare i referenti organizzatori: Diletta Alaimo 3272214239 e Luigi Iemmiti 379-225-4352.

Il servizio del 2022