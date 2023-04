Termini Imerese si prepara ad ospitare una tappa del “Giro di Sicilia”, Di Blasi: “nostra città protagonista”

Mancano davvero pochi giorni alla tappa termitana del “Giro di Sicilia” edizione 2023.

Dopo le tappe del 2021 e 2022, anche quest’anno Termini Imerese sarà protagonosta della più importante competizione cisclistica isolana. Un momento importante per la città che avrà l’opportunità anche in questa occasione di farsi conoscere in 200 paesi in tutto il mondo grazie alla professionalità di “RCS Sport” e l’Assessorato Regionale al Turismo.

“Il “Giro di Sicilia” – spiega Di Blasi, delegato dell’assessore regionale al Turismo, On. Manlio Messina – non è solo Festa di Sport, rappresenta anche un importante investimento per i lavori stradali e il miglioramento della viabilità, parliamo di uno stanziamento di circa 4 milioni di euro dei quali anche la città di Termini Imerese beneficerà. Quest’anno la Tappa di arrivo rappresenta una cornice storica per Termini Imerese e tutto il nostro comprensorio, infatti saremo protagonisti di una lunga diretta TV in mondovisione con la premiazione della tappa che richiamerà l’attenzione di appassionati facendola divenire protagonista”.



Un evento importante che ha vìsto la sinergia tra il comune di Termini guidato dal sindaco Maria Terranova, l’assessore Pippo Preti che stanno lavorando con il personale del comune e quindi l’Assessorato Regionale al Turismo.