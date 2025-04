Montemaggiore Belsito. Calcio: L’Asd Belsitana resta in prima categoria

Una battaglia vera, un pomeriggio carico di tensione e speranza, una squadra che ha messo in campo anima e cuore. Sabato 19 aprile 2025, alle ore 15.30, l’ASD Belsitana ha scritto un’altra pagina epica della propria storia: vittoria per 1-0 contro i Rangers Palermo nella Finale dei Playoff Retrocessione di Prima Categoria Sicilia – Girone Amatori. Una partita che valeva un’intera stagione, e che ha regalato ai giallorossi la salvezza e la permanenza in Prima Categoria per il secondo anno consecutivo.

Nell’unico scontro stagionale tra le due squadre, la Belsitana sapeva di giocarsi tutto. I Playoff Relegation non perdonano: dentro o fuori, con la pressione alle stelle e la voglia di riscatto nel cuore.

A decidere la gara, un colpo che resterà nella storia: Francesco Agnello, con freddezza e classe, firma il gol della vittoria, il gol della speranza, il gol della salvezza. L’1-0 finale consegna ai giallorossi un risultato pesantissimo, maturato fuori casa, lontano dallo storico campo J. F. Kennedy di Montemaggiore Belsito, ma con l’energia di un’intera comunità sulle spalle.

“Non saremmo dovuti arrivare fin qui, ma ci siamo. Adesso con cuore, orgoglio e tutte le nostre energie difenderemo i nostri colori e lotteremo per raggiungere il nostro obiettivo. ”Con queste parole, la società aveva caricato l’ambiente prima del match. Parole che non erano solo motivazione: erano una dichiarazione d’identità. La Belsitana non si arrende mai. Lo ha dimostrato durante l’intera stagione e lo ha confermato sul campo in una partita che valeva più di mille discorsi.

Anche se il match si è disputato lontano dalle mura amiche, il tifo e il calore di Montemaggiore Belsito non hanno mai smesso di farsi sentire. Tifosi presenti sugli spalti e altri incollati a seguire ogni aggiornamento, col fiato sospeso, con il cuore in campo. E alla fine, l’urlo liberatorio: la Belsitana resta in Prima Categoria!

Questo successo non è solo il frutto del talento e della freddezza di chi ha segnato, ma anche del lavoro instancabile di una squadra unita, di uno staff tecnico preparato, e di una società che non ha mai smesso di crederci. È la vittoria di una comunità che si stringe attorno alla propria squadra, che vive ogni domenica con passione, che soffre, esulta, crede. La Belsitana non è solo una squadra di calcio: è un simbolo di appartenenza per Montemaggiore Belsito e per chi porta nel cuore quei colori giallorossi.

Con la salvezza in tasca, la Belsitana può guardare avanti con rinnovata fiducia. Le sfide non mancheranno, ma questo gruppo ha dimostrato di avere tutto: grinta, cuore e spirito di sacrificio. Qualità che fanno la differenza, dentro e fuori dal campo.

Santi Licata