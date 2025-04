Al via a Palermo il Corso “1915-18. La Sicilia nella Grande guerra: inediti aspetti del conflitto”

Inizia giovedì 14 aprile 2025 alle ore 17 il Corso “1915-18. La Sicilia nella Grande guerra: inediti aspetti del conflitto” che sarà tenuto dal prof. Alessandro Bellomo, presentazione a cura del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le lezioni si terranno dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la Sede di BCsicilia in via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. E’ possibile seguire gli incontri anche on line. E’ obbligatoria la prenotazione, per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Sono previste sette lezioni che si terranno, oltre il giovedì 24, mercoledì 30, giovedì 8, 15, 22, e mercoledì 28 maggio ed infine giovedì 5 giugno. Questi gli argomenti che saranno affrontati: “l ruolo della Sicilia nella Grande Guerra”, “L’uso dei gas asfissianti”, “Il sommergibile, il carro armato, l’aereo: una nuova visione della guerra”, “L’epopea dei dirigibili: ascesa e tramonto di un mezzo aereo”, “Il Giappone nel Mediterraneo: un inedito aspetto della guerra”, “I campi di concentramento in Italia: la Sicilia”, “Le tragiche conseguenze di un iniquo trattato di Pace”. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, dall’Università Popolare e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

Alessandro Bellomo. La sua passione per la storia e per la ricerca lo hanno portato ben presto ad acquisire un notevole bagaglio di dati, informazioni e notizie che lo pongono nelle condizioni di potersi inserire, a pieno titolo, nel panorama degli scrittori specializzati nelle trattazioni dei conflitti avvenuti in Sicilia nei secoli scorsi e di quelli relativi alle due guerre mondiali. Vasta è la produzione di libri e lavori, di carattere preminentemente storico-militare, tra i quali ricordiamo: “Sulle tracce dei russi in Sicilia”; “La Sicilia dei russi”; “Bombe su Palermo”; “1943: il martirio di un’isola”; “La Sicilia e l’Aviazione nella Prima Guerra Mondiale: Vittorio Ducrot e il contributo siciliano all’Italia”; “La Resistenza e i Siciliani” e “Le Fortificazioni della città di Palermo dall’antichità ai giorni nostri”. Innumerevoli le pubblicazioni di articoli di carattere scientifico, le relazioni sul tessuto urbanistico e sul patrimonio monumentale della città di Palermo, e su altre diverse tematiche e “curiosità”. Possiede un’ampia collezione fotografico-documentale sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale, materiale con il quale ha contribuito all’allestimento di mostre ed esposizioni in tutta l’Isola. Collabora con la Soprintendenza del mare della Regione Siciliana ed ha partecipato, quale consulente storico, a diverse conferenze di alto livello tecnico e ad alcuni servizi televisivi anche a carattere nazionale.