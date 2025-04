Porto di Termini Imerese ottiene certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 per efficienza operativa, tutela ambientale e sviluppo sostenibile

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha ottenuto le certificazioni per gli standard ISO 9001 e ISO 14001, rilasciate da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Due riconoscimenti – consegnati dal Sales Manager Centre South Italy and Channel Manager per DNV, Gregorio Orlandi, e dal Sales Area Manager per DNV Michele Intreccialagli, al segretario generale dell’AdSP Luca Lupi – che sottolineano l’impegno dell’AdSP verso la qualità dei processi gestionali e la sostenibilità ambientale, e che individuano negli scali occidentali un modello virtuoso nel panorama internazionale.

La certificazione ISO 9001 attesta la capacità dell’AdSP di garantire efficienza operativa e rispondere alle esigenze degli stakeholder attraverso processi gestionali di alta qualità. La certificazione ISO 14001, invece, sottolinea l’impegno verso la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, principi fondamentali per affrontare le sfide della decarbonizzazione e della transizione energetica. Entrambi si inseriscono in un contesto di crescita dei volumi di traffico merci e passeggeri nei porti del network.

I porti dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale rappresentano oggi un sistema strategico per il Mediterraneo, grazie a una visione integrata e lungimirante che ha trasformato queste infrastrutture in nodi interconnessi di sviluppo economico e culturale. Non più entità isolate, ma una rete complementare e sinergica, capace di attrarre flussi commerciali e turistici, rispondendo alle sfide della competitività globale.

Digitalizzazione e sostenibilità sono pilastri centrali della strategia dell’AdSP: “La nostra missione è quella di rendere i porti della Sicilia occidentale non solo infrastrutture funzionali ma veri e propri motori di crescita economica e culturale per l’intera regione”, commenta Luca Lupi, segretario generale dell’AdSP. E continua: “Queste certificazioni sono il frutto di un lavoro che ha coinvolto per oltre un anno tutto il personale dell’Authority e che è stato condiviso con gli stakeholders, unendo pragmatismo e visione strategica. Continueremo a investire nell’efficienza, nella digitalizzazione e nella sostenibilità per affrontare le nuove sfide globali”.

Massimo Alvaro, AD di Business Assurance Italy in DNV, aggiunge: “Le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 dei porti della Sicilia occidentale rappresentano standard internazionali riconosciuti che richiedono un impegno costante e una rigorosa attenzione ai dettagli. La loro attribuzione attesta che l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha implementato sistemi di gestione efficaci, in grado di rispondere alle aspettative degli stakeholder e alle esigenze del mercato, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e la sostenibilità delle operazioni. Questo risultato testimonia l’impegno dell’AdSP verso un miglioramento continuo delle proprie prestazioni, adottando un approccio sistematico e proattivo per posizionare i porti della Sicilia occidentale come modello di eccellenza nel Mediterraneo”.

Con nuovi interventi infrastrutturali già pianificati, l’AdSP guarda al futuro con ambizione, pronta a consolidare il proprio ruolo di snodo logistico fondamentale per il Mediterraneo e leva di crescita per l’intera regione.