Frane, finanziato con oltre un milione il consolidamento della zona sud di Alimena

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha finanziato con un 1,3 milioni di euro la stabilizzazione della zona a valle del centro abitato Pasciovalli – Fontanazza nel comune di Alimena, nel Palermitano e le opere di riassetto ambientale. Le risorse, già disponibili, serviranno a finanziare i lavori di messa in sicurezza. La progettazione esecutiva era già stata acquisita nel 2020.

Con la firma del decreto di finanziamento, gli Uffici diretti da Sergio Tumminello possono attivare le procedure che porteranno in poco tempo al bando di gara. L’area della zona sud di Alimena interessata ai lavori di messa in sicurezza ha un’alta classificazione di rischio R4 e per molto tempo è stata chiusa al traffico veicolare. I fenomeni di dissesto, in particolare, interessano il versante compreso tra piazza Cavour e le vie Burrone e Pasciovalli, con lesioni nelle abitazioni e nelle infrastrutture pubbliche.

È qui che il deterioramento del canale per le acque piovane da una parte e la forte acclività del pendio dall’altra sono stati causa degli smottamenti che hanno provocato l’abbassamento del piano fondale e il cedimento di alcune strutture. Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate, la realizzazione di due tratti di paratie della lunghezza di quarantotto metri ciascuna sotto la via Filippo Juvara e piazza Calogero Gangi. I tratti di paratia serviranno a contenere lo slittamento verso valle dell’abitato che è costituito in prevalenza da fabbricati in muratura e di vecchia costruzione. Previsti anche interventi di ingegneria naturalistica.