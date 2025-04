Trabia, Comunità MASCI collabora per vendita delle uova pasquali dell’AIL

La Comunità MASCI di Trabia, per il terzo anno consecutivo, nell’ambito della campagna nazionale della raccolta fondi per l’AIL, ha collaborato per la vendita delle uova pasquali e per la divulgazione della mission AIL.

Le diverse azioni promozionali, espletate nel weekend a scuola, nel corso principale del paese e nel “porta a porta” , hanno portato ad un incasso totale di € 3.500 , delle quali € 900 direttamente procacciate dal MASCI che ha, fra l’altro, venduto 60 uova , con postazione in apposito gazebo AIL/MASCI.

Un grande risultato per una “piazza” di un paese di nove mila abitanti. La referente locale AIL, Mariella Clemente, ed A.S. della comunità MASCI, a fine “operazione” ha espresso una valutazione più che positiva sia del risultato della raccolta fondi e sia per le ricadute di divulgazione della Mission dell’AIL.

Dopo la verifica, la Comunità si è raccolta in preghiera ricordando due dei suoi ex componenti, Rosaria e Michelangelo, deceduti di recente proprio per causa della leucemia. La Comunità MASCI sarà di nuovo in piazza a Natale per un’ altra operazione pro AIL.