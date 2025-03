“Essere ebrei in sicilia”: nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni” promossa da BCsicilia si presenta a Bolognetta ultimo lavoro di Alessandro Hoffmann

Nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni” si terrà domenica 23 marzo 2025 alle ore 16.30 presso il Palazzo Monachelli a Bolognetta la presentazione del volume di Alessandro Hoffmann “L’albero di carrubo. Essere ebrei in Sicilia (1848-2020)”. Sono previsti gli interventi di Mary Smith, Sindaco di Bolognetta e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’Autore. Coordina Mario Motta, Presidente Sede locale BCsicilia di Bolognetta. L’iniziativa è promossa dal Forum delle Associazioni bolognettesi, BCsicilia sezione di Bolognetta e del Museo del gusto di Palazzo Monachelli.

Il lavoro è l’ultimo della serie di libri scritti dal prof. Alessandro Hoffmann sulla presenza ebraica in Sicilia. Esplora la storia delle famiglie di origine ebraica in Sicilia dal 1848 al 2020, mettendo in luce le tradizioni culturali e religiose dell’ebraismo e del cristianesimo. Molti libri storici ignorano la presenza ed il contributo altissimo degli ebrei in tutti i campi ed in tutte le epoche. Possiamo dire che i libri di Hoffmann rappresentano un opportuno mezzo di riparazione storica, narrando un mondo scomparso e dell’incontro tra ebrei italiani con la sicilia. Attraverso una ricerca meticolosa e una narrazione coinvolgente, Hoffmann riesce a illuminare aspetti poco conosciuti della storia siciliana e a rendere omaggio alla comunità ebraica dell’isola. evidenziando come questa comunità abbia influenzato la storia, l’economia, la cultura e la società dell’isola. Quindi penso sia una pagina di storia che non poteva essere nascosta e non scritta.