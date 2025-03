Festeggiato in Vaticano il giubileo delle città del Crocifisso: presenti anche Geraci Siculo e Lascari

L’Associazione nazionale delle Città del Crocifisso guidata dal presidente Giovanni Papasso (sindaco di Cassano all’Ionio) ha celebrato, nella Città del Vaticano, il Giubileo con una delegazione di circa 150 pellegrini provenienti dalle cinquanta municipalità che seguono il percorso associativo, accompagnati dai primi cittadini, parroci e amici ambasciatori. Diverse le città siciliane presenti ai festeggiamenti, Caltanissetta con il sindaco Walter Tesauro, Pietraperzia con il sindaco Salvuccio Messina, Barrafranca con il sindaco Giuseppe Lo Monaco, Licodia Eubea con il sindaco Santo Randone, Lascari con il Presidente del Consiglio Helga Renzino e l’Assessore Francesco Fatta, Geraci Siculo con il sindaco Luigi Iuppa, che riveste anche il ruolo di vice presidente dell’Associazione e la consigliera comunale Ilenia Maggio.

Venerdì 14 la delegazione è stata accolta in piazza Pia alle ore 16 da parte dai volontari del comitato nazionale del Giubileo, quindi, il corteo processionale si è snodato per via della Conciliazione con il passaggio della Porta santa della basilica di San Pietro. La delegazione ha partecipato al solenne pontificale presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro.

Sabato 15 marzo invece dell’udienza speciale con papa Francesco alle ore 11.30, in San Giovanni Laterano, la delegazione ha partecipato all’incontro con il vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, mons. Baldassarre Reina, per presentare il percorso associativo e consegnare i doni per il Santo Padre, tra cui le offerte per la carità.

“Si è trattato di una esperienza edificante – afferma il sindaco di Geraci Siculo e Vicepresidente dell’associazione – dobbiamo fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con fiducia. In un ottica di complementarietà con la Chiesa e le altre Istituzioni chi gestisce la cosa pubblica deve dare forma alle speranze della propria comunità, trasformando le idee in azioni concrete, in un processo di costruzione del futuro della comunità amministrata insieme ai cittadini”.