“L’esoterismo di Dante secondo René Guénon” al Seminario promosso a Palermo da BCsicilia e dall’Università Popolare

Si terrà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 16,30 presso la Sala Novecento dell’Hotel Joli in via Michele Amari, 11 (Angolo Piazza Ignazio Florio) a Palermo, il sesto incontro del Seminario sull’Esoterismo nell’arte promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “L’esoterismo di Dante secondo René Guénon” che sarà tenuta da Tommaso Romano, Scrittore e Docente di filosofia.

L'articolato seminario prevede otto lezioni che si terranno tutti i giovedì all'Hotel Joli e tre visite guidate: a Noto, a Termini Imerese e a Capo d'Orlando. I successivi incontri riguarderanno "Simboli e alchimia nel Settecento", "Sul non detto della parola e sulla parola del non detto. Esoterismo e letteratura".

René Guénon, considerato uno dei più grandi pensatori del ’900, è stato uno scrittore, filosofo, esoterista, intellettuale francese. Nel 1925 pubblica un saggio dal titolo “L’esoterismo di Dante” nel quale questi sostiene che Dante Alighieri sarebbe stato membro di un ordine iniziatico e che, scrivendo la Divina Commedia, avrebbe voluto lasciare ai lettori della sua opera un messaggio dottrinale nascosto nei versi. Il poema sarebbe ricco di parallelismi massonici ed ermetici e come tale potrebbe essere letto e capito solo dagli iniziati, che disporrebbero delle giuste chiavi di lettura dei testi sacri ed antichi. A partire dai versi dell’Inferno, O voi ch’avete li ‘ntelletti sani, mirate la dottrina che s’asconde sotto ‘l velame de li versi strani l’autore ritiene che coloro che posseggono li ‘ntelletti sani sarebbero gli “iniziati”, i quali potrebbero scoprire la dottrina insita sotto il velame del poema. Guénon sostiene che le tre cantiche della Divina Commedia rappresenterebbero un percorso iniziatico: l’Inferno rappresenterebbe il mondo profano, ovvero abitato da persone che non avrebbero ricevuto l’iniziazione; il Purgatorio riferirebbe le prove iniziatiche ed il Paradiso sarebbe la residenza degli “illuminati”. Nel “regno degli illuminati” Dante citò i Principi celesti, che sarebbero identificabili con uno dei gradi della Massoneria scozzese, e il grado di “Scozzese trinitario” sarebbe riferito al numero tre, ricorrente nel poema dantesco e riferito alla Trinità. Lo stesso numero tre comparirebbe inoltre ripetutamente nel percorso iniziatico: tre sono i principi massonici (libertà, uguaglianza e fratellanza), tre le virtù teologiche (fede, speranza e carità) e tre gli elementi alchemici (zolfo, mercurio e sale), necessari per creare la “Grande Opera”. Guénon sottolineava inoltre che il viaggio di Dante attraverso i mondi o cicli cosmici avviene durante la settimana santa, cioè nel momento dell’anno liturgico che corrisponde all’equinozio di primavera, il periodo riservato alle iniziazioni dei Catari.

Tommaso Romano si è laureato nel 1976 con una tesi di Estetica, all'Università di Palermo e si è Specializzato in Sociologia a Milano. Dal 1984 è Docente ordinario di Materie Letterarie e dal 1998 di Filosofia, Pedagogia e Scienze Umane. Dal 1999 al 2005 è stato Docente a contratto di Estetica nei corsi sperimentali all'Accademia delle Belle Arti di Palermo. È Presidente dell'ISSPE – Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici e Presidente Onorario dell'Accademia di Sicilia.