Campofelice di Roccella, oggi Open day della prevenzione: visite ed esami gratuiti in piazza Giuseppe Garibaldi

Il programma di prestazioni dell’Open day itinerante della prevenzione in programma oggi (martedì 11 febbraio) a Campofelice di Roccella si arricchirà dello screening oculistico per adulti. A bordo di un ambulatorio mobile, messo a disposizione dai Lions club Madonie e Lions club Cefalù, gli utenti del comprensorio potranno aderire al programma di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale che, con il supporto della locale Amministrazione comunale, allestirà il “villaggio della salute” in piazza Giuseppe Garibaldi.

Dalle 10.30 alle 16.30 sarà possibile aderire ai programmi di screening, e in particolare:

mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening oculistico adulti, screening audiometrico, vaccinazioni, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni), screening del diabete e consulenza ed orientamento ai servizi del Dipartimento della Salute Mentale.

Così come avviene in tutte le tappe dell’Open Day itinerante dell’Asp di Palermo ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo.

Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione dell’Asp all’indirizzo di posta elettronica: openday@asppalermo.