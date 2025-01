Ciminna, scuole di Villafrati, Mezzojuso e Godrano in visita ai luoghi del celebre film “Il Gattopardo” guidati da BCsicilia

La scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Beato Don Pino Puglisi” di Villafrati, Mezzojuso e Godrano, hanno aderito al progetto PON “E state bene insieme”.

Il progetto prevede la visita ai siti di interesse culturale, storici e naturalistici, finalizzati a realizzare dei moduli in spazi e tempi normalmente non utilizzati per la didattica.

Su proposta della prof.ssa Chiara Impastato è stato inserito la visita dei luoghi e la mostra dedicata al celebre film “Il Gattopardo” realizzata da BCsicilia.

Prima tappa la piazza di Donnafugata, con le riprese dell’arrivo delle carrozze e il corteo della famiglia Salina per il canto de Te Deum. Agli alunni delle tre scuole sono state presentare le bellezze architettoniche e artistiche della chiesa Madre dedicata a Santa Maria Maddalena, della chiesa di San Giovanni Battista ed una visita al ghetto ebraico, infine altri siti del paese diventati set cinematografico in quei tre mesi del 1962, e immortalati nella famosa pellicola.

Successivamente i numerosi partecipanti sono stati accompagnati nei locali in via Roma per la visita alla più grande mostra fotografica dedicata al film “Il Gattopardo” che racconta i ciak, i personaggi e i fuori scena di uno dei più grandi capolavori prodotto dalla storica “Titanus”, con attori di fama internazionale.

Il percorso ha avuto come obiettivo principale quello di far scoprire agli alunni come il film del regista Luchino Visconti, ispirato al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi Lampedusa, è una straordinaria opera d’arte che si compone di numerosi elementi curati nei minimi particolari: un processo creativo di elaborazione con l’istituto comprensivo Beato don Pino Puglisi culturale, in collaborazione con BCsicilia e il Centro Studi “La Donnafugata del Gattopardo”.

Gli alunni sono stati accompagnati dalle insegnanti: prof.ssa Chiara Impastato, prof.ssa Antonella Parisi, prof.ssa Anna Maria Moscato, prof. Salvatore Priolo, prof. Annalisa Bua, ins. Maria Guarino, Rosa Maria Ribaudo, Maria Nuccio Antonietta. A guidare i giovani studenti è stato il Presidente della sede locale di BCsicilia Giuseppe Cusmano, che ha spiegato con accuratezza l’eccezionale galleria di immagini realizzati durante la lavorazione del film, le “scene tagliate” e la partecipazione “corale” dei cittadini di Ciminna alla realizzazione della famosa pellicola.

La particolarità della mostra ha suscitato nei ragazzi e nel personale didattico una grande curiosità ed interesse, apprezzamento che si è trasformato in tantissime domande e interrogativi a cui il Presidente Cusmano ha saputo fornire adeguate e esaurienti risposte.