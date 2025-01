Trabia, Giovanni Cancilla eletto Presidente dell’Auser

Il dott. Giovanni Cancilla (nella foto) è stato eletto all’unanimità Presidente dell’Auser di Trabia. L’Auser (acronimo di Autogestione Servizi) è nata nel 1989 per iniziativa della CGIL e del sindacato dei pensionati SPI-CGIL con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. L’Associazione ha lo scopo di promuovere una nuova cultura della longevità e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti. Trabia è una delle 106 sezione Auser presenti in Sicilia. Oltre a Giovanni Cancilla (antropologo) il Comitato Direttivo di Trabia è composto dalla prof.ssa Dora Canciamilla (Vice presidente), da Rosa Giambona, Giovanni Panzeca, Vita Scibilia, Concetta Lattuca, Silvana Amenta, Sebastiano Mangiapane, Giusy Ballotta, Matteo Messina. “Ci rivolgiamo – ha affermato il nuovo Presidente – alle persone longeve ma siamo aperti a tutti. Lo scambio dei saperi sarà la nostra strada maestra. Abbiamo in programma diverse attività culturali ma anche ludiche: studieremo gli autori siciliani, presenteremo libri, valorizzeremo le eccellenze locali. Ci impegneremo affinché nessuno rimanga indietro”.