Terminate operazioni di recupero della barca a vela arenatasi sul litorale di Cefalù

Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e recupero dell’imbarcazione a vela che, lo scorso 1° dicembre, si era arenata sul litorale di Cefalù. L’unità di 15 metri di lunghezza, oggetto di una precedente attività di soccorso da parte della Guardia Costiera a circa 30 miglia a Est di Arbatax lo scorso 21 novembre, a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, una volta recuperati gli occupanti era stata lasciata alla deriva e, spinta dal forte vento di Maestrale dei giorni successivi, aveva finito per arenarsi sulle spiagge cefaludesi. Dopo la prima segnalazione, rapido è stato l’intervento della Guardia Costiera di Cefalù e Termini Imerese che, sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Palermo, ha tempestivamente adottato le prime misure per verificare l’assenza di pericolo per l’ambiente marino e la costa. In breve, sono stati rintracciati, dall’estero, i proprietari dell’imbarcazione che, diffidati alla rimozione, si sono celermente attivati per recuperare l’unità. Sono state quindi interessate ditte specializzate che, in pochi giorni, hanno riportato il mezzo in galleggiamento e avviato il trasferimento dello stesso verso i cantieri di Palermo per le necessarie opere di riparazione. Durante tutte le delicate e complesse fasi di disincaglio, messa in sicurezza e trasporto dell’imbarcazione, la Guardia Costiera ha vigilato costantemente sia a mare che a terra al fine di evitare qualsiasi pregiudizio all’integrità di un tratto di costa di particolare pregio ambientale. Le operazioni sono state eseguite con professionalità e competenza senza rilevare alcuna contaminazione dei luoghi, confermandone la buona riuscita.