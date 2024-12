Termini Imerese, in libreria l’ultimo libro di Giovanni Iannuzzo “Spirito e Molecole”

L’arte del curare è una delle più antiche espressioni della civiltà umana, sin dall’alba della prei­storia. Si può dire che essa na­sca in­sieme alla sofferenza e alla malattia, arte che si è affinata sia in base alle esperienze empiri­che, sia in base alle conoscenze scientifiche che si sono via via accumulate nel corso dei seco­li. Così è nata la medicina.

Ma, sin dai pri­mordi della civiltà uma­na, all’arte del curare, in base al­le conoscenze disponibili o pro­gressiva­mente acquisite con l’e­sperienza e la ricerca, si è sem­pre affiancata l’arte del “guarire”, della quale fa parte un aspetto sacro, spirituale, spesso mistico. Cosa ha distinto – e distingue – nelle culture più diverse e a tutte le latitudini, l’arte del curare e l’arte del guarire? Cosa ca­ratterizza chi semplicemente cu­ra e chi invece guarisce? Quali sono le caratteristiche psicologi­che, culturali e spirituali del ‘potere terapeuti­co’? E qual è l’importanza delle credenze e delle pratiche religiose nei diversi sistemi medi­ci e quando esse in­fluiscono sull’efficacia della tera­pia e sulla guarigione?

Sono le domande inquietanti alle quali questo libro, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, tenta di ri­spondere.

L’autore Giovanni Iannuzzo vive a Termini Imerese, è medico psichiatra e psi­coterapeuta. Ha lavorato per alcuni anni in am­bito universitario, per poi dirigere di­verse unità operative nel Servi­zio Sanitario Nazionale. At­tualmente svolge attività di libero professionista. Noto in Italia e all’estero per i suoi interessi ver­so i fenomeni paranormali, è sti­mato come uno dei maggiori esperti di parapsicologia, area nella quale per anni ha condotto ricerche sperimentali, storiche ed epistemologiche. Alla sua attivi­tà clinica affianca, inoltre, da de­cenni, un costante impegno di ri­cerca nel campo delle medicine popolari e tradizionali e dell’et­nopsi­chiatria. E’ autore di centi­naia di articoli scienti­fici e di nu­merosi libri su tematiche afferenti al­le scienze del comportamento. Con la nostra Casa Editrice ha già pubblicato nel 2023 il volume “Se accade qualcosa di strano. Fatti e perso­naggi della storia della parapsicologia”.

Il libro si può trovare a Palermo presso la Libreria Millemondi in via Mariano Stabile, 233, oppure a Termini Imerese presso la Libreria Faso in Piazza La Masa, 5, o si può riceverlo senza ulteriori spese direttamente a casa telefonando allo 3468241076 o inviando una email a: [email protected].

Scheda Libro

Autore: Giovanni Iannuzzo

Titolo: Spirito e Molecole

Sottotitolo: I misteriosi rapporti fra medicina e spiritualità

Anno di Pubblicazione: Novembre 2024

Città di Pubblicazione: Termini Imerese

Editore: Casa Editrice Don Lorenzo Milani

Pagg. 168

Prezzo: Euro 14,00

Giovanni Iannuzzo