Termini Imerese, si conclude la vicenda dei 183 lavoratori ex Blutec: arrivano 15 milioni per le procedure di prepensionamento

L’assessorato regionale del Lavoro ha versato all’Inps la prima quota di quasi 15 milioni di euro per il pagamento dell’isopensione nei confronti di 183 lavoratori ex Blutec che non rientrano nel piano industriale del gruppo Pelligra.

«Abbiamo rispettato i tempi prefissati per il pagamento della prima tranche – dice l’assessore Nuccia Albano – così come da accordi con Blutec e con le parti sociali. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione con Inps e la Ragioneria generale della Regione. La condizione per potere attivare il pensionamento anticipato dei lavoratori era che il gruppo Pelligra provvedesse a tutti gli adempimenti assunti in sede di offerta e di stipula del contratto con Blutec. Dopo aver avuto conferma che gli impegni sono stati rispettati e che, quindi, il gruppo Pelligra sta procedendo all’assunzione dei 350 lavoratori, gli uffici dell’assessorato hanno provveduto ad effettuare il pagamento all’Inps di quanto concordato».

Sono stati versati 14.818.626 euro, l’importo rimanente previsto dall’accordo verrà erogato a gennaio dopo che Blutec avrà ottenuto dall’Inps una matricola aziendale dedicata al piano di esodo. L’isopensione rappresenta l’accompagnamento alla quiescenza per i dipendenti delle imprese in crisi, in modo da facilitarne l’acquisizione da parte di altre aziende.