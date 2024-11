Scopriamo insieme le meccaniche principali dei giochi da tavolo moderni

Dopo una descrizione delle tipologie è importante parlare di meccaniche ovvero quelle azioni e quei passaggi che si eseguono durante un gioco e che caratterizzano la partita. È importante sottolineare che anche in questo caso come le tipologie possiamo avere più meccaniche all’interno dello stesso gioco e ricordo che queste sono solo alcune di quelle più conosciute.

Aste: La meccanica si basa su un mercato dove l’elemento messo all’asta viene assegnato al miglior offerente. Esempio: Alta società;

Bluff: I giocatori possono mentire o ingannare gli avversari per ottenere un vantaggio nel gioco e vincere la partita. Esempio: Little Secret;

Collezione Set: un modo per guadagnare punti mettendo insieme elementi della stessa tipologia. Esempio: Splendor;

Combo: un’azione che innesca un’altra azione, innescando benefici a tuo favore. Esempio: Tree Society;

Commercio: Come nella vita reale questa meccanica si basa sullo scambiare qualcosa per un’altra. Esempio: Puerto Rico;

Controllo territorio: il giocatore che conquista o ha il maggior controllo nel maggior numero di aree alla fine del gioco vince la partita. Esempio: Pearladora;

Costruzione: una meccanica tipica dei giochi gestionali, in cui è necessario edificare per accrescere il proprio “potere”. Esempio: 7 Wonders;

Costruzione del percorso: i giocatori costruiranno e collegheranno percorsi, spesso con l’obiettivo di raggiungere punti o risorse diverse. Esempio: Ticket To Ride;

Deck Building: i giocatori iniziano con un piccolo mazzo di carte (solitamente uguale tra i giocatori), durante il gioco acquisiranno altre carte con effetti più forti così da migliorare il mazzo iniziale. Esempio: Fort;

Deduzione: I giocatori devono raccogliere informazioni e dedurre la soluzione di un mistero. Esempio: Cryptid;

Draft: un giocatore sceglie degli elementi (di solito carte) da una riserva ottenendo i benefici e passa gli elementi rimasti al giocatore successivo. Esempio: Sushi go;

Economica: I giocatori svolgeranno azioni per far girare l’economia, facendo investimenti, vendendo, acquisendo e cercando di evitare la banca rotta. Esempio: Salton Sea;

Eliminazione del giocatore: Un giocatore viene eliminato dal gioco quando vengono soddisfatte determinate condizioni e non partecipa più fino alla fine della partita. Esempio: Bang;

Gestione delle risorse: I giocatori devono raccogliere, gestire e spendere le risorse in modo efficiente per raggiungere i propri obiettivi. Esempio: Coffee Rush;

Gestione mano: Quando è necessario gestire le proprie carte o elementi in mano per eseguire una data azione. Esempio: Everdell;

Lancio dei dadi: I giocatori lanciano i dadi per determinare i risultati delle azioni o degli eventi nel gioco. Esempio: Talisman;

Maggioranze: il giocatore che conquista o ha il maggior controllo in determinate aree ottiene vantaggi o punti vittoria. Esempio The Red Cathedral:

Negoziazione: I giocatori interagiscono tra loro per concludere accordi, scambiare risorse o allearsi temporaneamente. Esempio: Catan;

Piazzamento lavoratori: il giocatore invierà il proprio meeple (l’abbreviazione di “my people” in inglese, rappresenta la pedina del gioco che può avere varie forme) in diverse aree del tabellone per svolgere determinate azioni, a volte bloccando queste ultime agli avversari. Esempio: Inori. A volte il piazzamento lavoratori può essere anche un Piazzamento dadi dove come potete intuire il meeple è sostituito dal dado solitamente con forza pari al suo valore. Esempio: White Castle;

Piazzamento tessere: i giocatori posizionano tessere nell’area di gioco per costruire schemi, percorsi, aree cercando di massimizzare il proprio punteggio. Esempio: Carcassonne;

Pick-Up and Deliver: i giocatori devono sapere ottimizzare l’acquisto di merci (il “pick up”) ed anche il loro trasporto, scegliendo la destinazione finale più opportuna dove, una volta consegnate (il “delivery”), esse ci frutternno il relativo premio. Esempio: Hickory Dickory;

Programmazione del movimento: I giocatori pianificano le loro mosse in anticipo e poi le eseguono in sequenza. Esempio: Creature Comforts;

Push your luck: i giocatori dovranno sfidare la fortuna, rischiando però di “esplodere” e perdere tutto. Esempio: I Ciarlatani di Quedlinburgo;

Ruoli Nascosti: i giocatori hanno un ruolo con caratteristiche di gioco diverse e nessuno o qualcuno conosce il ruolo degli altri. Esempio: Lupus in Tabula;

Selezione dell’azione simultanea: Tutti i giocatori scelgono segretamente le proprie azioni, rivelandole e risolvendole in seguito allo stesso tempo. Esempio: Faraway;

Naturalmente queste sono solo alcune tipologie, ma vi posso assicurare che sono molte di più in continua evoluzione ed espansione. Se cercate, invece, un gioco completo, che all’interno contenga dei mini giochi che vi possono permettere di esplorare la maggior parte di queste meccaniche, vi consiglio assolutamente 21 Giochi Minuti edito da Gate On Games e arrivato sul nostro tavolo grazie a Matteo Boca. TeOoh è conosciuto al pubblico grazie al suo canale YouTube “Recensioni Minute”, che per chi si sta avvicinando a questo mondo consiglio assolutamente di seguire per addentrarvi ancora meglio nell’universo dei giochi da tavolo grazie alla sue brevi recensioni. 21 Giochi Minuti è una piccola biblioteca ludica portatile, dove all’interno troverete giochi sia per i più esperti sia per i giocatori neofiti ovvero chi è nuovo a questo hobby. 21 esperienze complete e divertenti racchiuse in un’unica scatola da portare ovunque.

L’Atipica Nerd