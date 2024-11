Castelbuono, concerto di Diego Cannizzaro promosso da BCsicilia

Promosso da BCsicilia di Castelbuono, si terrà venerdì 22 novembre 2024 alle ore 18,00 presso la Sala del Principe nel Museo Civico di Castelbuono un concerto di musica classica con esecuzione al pianoforte del Maestro Diego Cannizzaro, attivo come organista e docente al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Presentazione a cura di Giuseppe Rotondo, Presidente BCsicilia sede di Castelbuono e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. l’evento è organizzato in collaborazione con il Museo Civico, l’Accademia Valdemone e il Comune di Castelbuono.

Il programma musicale vuole esplorare le due forme prevalenti del pianismo classico: le sonate e le variazioni nelle declinazioni offerte da due gradi del classicismo: Mozart e Beethoven. Le sonate seguono lo schema di ripartizione in diversi movimenti con il primo e ultimo di andamento allegro e quello centrale lento e meditativo, le variazioni presentano il tema all’inizio per svilupparlo successivamente in tante maniere differenti e sorprendenti. Dal confronto dei due autori emerge chiaramente l’esuberanza espressiva di Beethoven a fronte dell’olimpico equilibrio della scrittura mozartiana ma, a ben ascoltare, la continuità del pensiero musicale dei due autori è più che mai evidente. Evento gratuito fino ad esaurimento posti.

Diego Cannizzaro, organista e clavicembalista, si è diplomato con lode in Organo e Composizione Organistica e Pianoforte, e ha conseguito un dottorato in Storia della musica. Si è perfezionato in organo e clavicembalo in prestigiose accademie europee. Ha suonato in rassegne internazionali in Europa e negli USA, ed è docente di organo presso l’Istituto “V. Bellini” di Caltanissetta. Dirige il Dipartimento di musica liturgica dell’Istituto Tisia e ha inciso diversi CD, concentrandosi sulla musica antica italiana e sull’organistica tardo ottocentesca.

Programma del Concerto Sonate e Variazioni:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sonata in Fa Maggiore KV 332 (Allegro – Adagio – Allegro assai)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Variazioni su “Ah vous dirai-je maman” KV 265

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Variazioni su “God save the King”

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata op. 53 “L’aurora” (Allegro con brio – Adagio molto – Rondò Allegretto grazioso – prestissimo).