Cerda: Giunta comunale destina 36mila euro al potenziamento dei servizi sociali

La Giunta comunale di Cerda ha deliberato un investimento di 36.822,91 euro, provenienti dal Fondo di solidarietà comunale, per il potenziamento dei servizi sociali del territorio. Lo comunica l’amministrazione guidata dal sindaco Salvo Geraci, specificando come tali risorse saranno distribuite per rispondere alle esigenze della comunità.

Nel dettaglio, 14.000 euro saranno destinati al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’obbligo, con l’obiettivo di garantire supporto agli studenti nelle attività quotidiane e didattiche. Inoltre, 12.000 euro verranno impiegati per rimborsare le spese di trasporto verso centri riabilitativi convenzionati per persone con disabilità, venendo così incontro a numerose famiglie. A queste iniziative si aggiungono 1.800 euro destinati all’assistenza economica per le famiglie bisognose e 9.022,91 euro per percorsi di integrazione e di educazione all’invecchiamento attivo, attraverso gite, escursioni e partecipazione a eventi culturali.

“Abbiamo voluto così – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Giuseppe Amodeo – implementare diversi servizi sociali ai quali teniamo particolarmente. I fondi vengono direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

L’amministrazione di Cerda ribadisce così il suo impegno per il territorio, sostenendo attivamente le fasce più fragili della popolazione e promuovendo servizi inclusivi per una migliore qualità della vita.

Salvina Cimino