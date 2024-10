Termini Imerese, solidarietà per Giuseppe: appello della Caffetteria 28 dopo il furto del motorino

Termini Imerese. La comunità si mobilita per aiutare Giuseppe, collaboratore della Caffetteria 28, dopo che il motorino che gli era stato donato è stato rubato.

La storia, resa nota tramite il profilo social della titolare della caffetteria, ha commosso i cittadini

Giuseppe, da due anni parte integrante del team della Caffetteria 28, aveva ricevuto il motorino in regalo dai colleghi e dalla titolare Paola Parisi per semplificare il suo tragitto quotidiano.

Saliva ogni mattina a piedi dalla zona di Termini bassa per raggiungere il suo posto di lavoro, e quel piccolo veicolo rappresentava per lui non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di affetto e di stima da parte di chi ogni giorno condivide con lui l’impegno lavorativo. Ma non è tutto: Giuseppe utilizza il motorino anche per sbrigare commissioni fondamentali per sé e per la sua compagna in dolce attesa, e quel mezzo era l’unico strumento che gli permettesse di fare fronte alle esigenze quotidiane della sua vita familiare.

“Chi lavora in Caffetteria 28 lavora in una grande famiglia – scrive la titolare – e se il motorino l’avete rubato a lui, sappiate che l’avete rubato a tutti. Era il frutto del nostro affetto e della nostra stima per Giuseppe.” Le parole, condivise con un forte appello per il ritorno del mezzo, chiedono a chiunque sia responsabile di “capire che avete rubato il motorino più sbagliato che potevate rubare per pochi euro. Vi preghiamo di restituirlo.”

La Caffetteria 28, conosciuta per l’atmosfera accogliente e per i rapporti solidali tra titolare e dipendenti, si è trasformata in un punto di riferimento non solo per chi cerca un buon caffè, ma anche per chi apprezza il senso di comunità e di famiglia. La speranza è che l’appello lanciato possa toccare il cuore del responsabile, e che il motorino di Giuseppe possa presto fare ritorno a chi ne ha più bisogno.

In tanti stanno condividendo il messaggio sui social, unendosi alla richiesta della Caffetteria 28.

Salvina Cimino