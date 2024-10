Targa Florio Classica : il “Team Mercedes-Benz” al Museo di Collesano

Dal 10 al 13 ottobre 2024, le strade siciliane sono tornate a vivere l’emozione della Targa Florio Classica, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo. Organizzata dall’Automobile Club di Palermo con il supporto dell’Automobile Club d’Italia e del Club Aci Storico.

Questa tappa ha chiuso il Campionato Italiano Grandi Eventi Aci Sport per auto storiche 2024, registrando ben 233 equipaggi provenienti da quasi 20 nazioni diverse.

Ha partecipato tra un numero importante di vip presenti anche il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, al volante della sua Lancia Aurelia B24,con Susanna Serri nel ruolo di navigatrice.

Sulle strade della Targa Florio il “Team Mercedes-Benz” di Stoccarda guidati dal Presidente e Ceo Marcus W. Breitschwerdt e dal responsabile project manager Nico Grosso.

In occasione del 100° Anniversario della vittoria della “Mercedes” condotta al traguardo dal pilota tedesco “Christian Werner” nella 23° edizione alla Targa Florio del 1924, è giunta in Sicilia la vettura “Mercedes PP N. 32” con l’inedita livrea (Rossa) del compagno di squadra “Christian Lautenschlager”.

Sabato mattina 12 ottobre la città di Collesano è stata interessata dal passaggio della 2° Tappa. Ad accogliere la Kermesse l’amministrazione comunale con il Sindaco Tiziana Cascio. La vettura “Mercedes PP ” è stata esposta per gli appassionati (Lungo il Corso-Via Roma) antistante il Museo della Targa Florio, con al seguito una delegazione di giornalisti tedeschi di varie testate giornalistiche della stampa Internazionale. Presenti all’evento “Ingrid Werner” e Bernhard Werner Kuhnle, nipoti di “Cristian Werner”.

Il Conservatore Michele Gargano ha espresso grande entusiasmo e soddisfazione: “Pregevole evento di alto profilo sportivo-culturale, ha contribuito a livello mediatico per i fini promozionali del nostro rinomato “Museo della Targa Florio di Collesano” ormai di fama internazionale.

Oltre a ringraziare il “Team Mercedes-Benz” per averci onorato della loro visita, un plauso va all’amministrazione comunale ed al Sindaco Tiziana Cascio per il vigoroso supporto, e per la collaborazione anche i nostri amici del Tour Operator “GTS Gran Tour in Sicily” – gtsicily.com, con l’equipaggio in gara formato da Rosolino Palazzolo e Marco Cascio Mariana con la Mercedes 190 SL del 1957, assistito dal “Team GTS Lamborghini” che hanno fatto da cornice a questa bellissima giornata storica.

100 Anni fa, il 27 aprile 1924, Christian Werner, a bordo di una Mercedes “Kompressor”, si aggiudica la Targa Florio con un tempo di 6 ore 32 minuti e 37 secondi, e contestualmente vince la Coppa Florio in 8 ore, 17 minuti e 1,4 secondi, oltre a segnare il giro più veloce con 1 ora e 35 minuti. Nel 1924 un giro di quella che può a buon diritto essere considerata la competizione più impegnativa d’Europa, corrisponde a 108 chilometri; bisogna completarne quattro per la Targa Florio e addirittura cinque per la Coppa Florio, dove quindi vengono percorsi 540 chilometri.

Lo squadrone Mercedes, che per l’occasione corre con un’inedita livrea rossa anziché del bianco tipico delle auto da gara tedesche (pare per avere il sostegno del pubblico italiano, abituato a tifare le rosse nazionali), completa il successo di classe, con il 2° posto di Christian Lautenschlager, e il 3° posto di Alfred Neubauer.