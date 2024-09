Gangi, nella Chiesa della Madonna della Catena concerto di Jonathan Gangi

Sarà ospite della Parrocchia S. Cataldo a Gangi, nella Chiesa di Maria SS. della Catena, Jonathan Gangi (nella foto), famoso chitarrista e compositore di caratura internazionale. Il Concerto si terrà venerdì 20 settembre 2024 alle ore 21,00. Jonathan eseguirà un repertorio che mira a rinsaldare le radici profonde tra la sua famiglia e la terra di Sicilia da cui i suoi antenati emigrarono agli inizi del 1900: “Alcune delle musiche che eseguirò – dichiara Jonathan Gangi – sono composte da Mario Gangi (il cui nonno paterno era palermitano), uno dei più importanti chitarristi classici italiani del XX secolo, che ha vissuto e lavorato a Roma e ha fondato il programma di chitarra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Eseguirò anche musiche di Jorge Morel (Scibona), il cui nonno materno era originario di Gangi, in Sicilia. Quindi, Gangi è la patria ancestrale di Jorge Morel. Tutte queste connessioni tra i compositori delle musiche che eseguirò e me (la mia famiglia Gangi è originaria di Santa Caterina Villarmosa, in Sicilia. Il mio trisnonno arrivò a New York nel 1905) stesso saranno un concerto molto speciale per me come esecutore e per la comunità della città di Gangi”. Il concerto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Confraternita della Madonna della Catena e di quanti hanno creato i contatti con il parroco don Giuseppe Amato: “Siamo lieti di ospitare un grande artista che arricchisce il percorso religioso e culturale della nostra Comunità. Ormai da tempo ci impegniamo a creare occasioni per la Comunità che comprendono la formazione spirituale attraverso la cura della liturgia e le espressioni delle tradizioni popolari e, insieme, momenti di cultura, di dialogo, di confronto su diversi temi. Sono particolarmente orgoglioso di come la nostra gente sta rispondendo e con quanto entusiasmo accoglie tali iniziative”.

Per quanti vorranno godere di un interessante momento musicale non resta che raggiungere Gangi il 20 settembre prossimo, alle 21,00, nella Chiesa della Madonna della Catena, un gioiello d’arte che fu tra le prime chiese della città madonita.