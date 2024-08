Termini Imerese, “Edipo e le stragi: le verità nascoste” spettacolo all’alba al Museo civico

Continuano gli spettacoli dell’Estate della città di Termini Imerese 2024: domenica 11 agosto alle 5 del mattino il giardino cinquecentesco del Museo civico Baldassarre Romano ospiterà lo spettacolo teatrale “Edipo e le stragi: le verità nascoste” testo e regia di Mimmo Minà con il coro Auser Termini Imerese.

Lo spettacolo mette in scena un classico rivisitato che guarda alle stragi del 1992. “lo so i nomi dei responsabili delle stragi, lo so i nomi del gruppo di potenti, lo so i nomi di coloro che, tra una Messa e l’altra, hanno dato le disposizioni, lo so i nomi delle persone serie e importanti, lo so tutti questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli. lo so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi”. Cosi scriveva, in un articolo di denuncia alla classe politica Pier Paolo Pasolini.

“Abbiamo da poco vissuto la 32esima ricorrenza della strage di Capaci – affermano i promotori – Una strage preceduta e seguita da tante altre stragi le cui verità, spesso insabbiate, restano ancora oggi sepolte. Esploreremo le verità nascoste delle stragi di tutti i tempi con i personaggi del teatro classico: Edipo: l’enigma dietro ogni verità, Antigone: la verità da nascondere e seppellire, Tiresia: la consapevolezza delle verità impronunciabili. Un potere imbrigliato e incatenato al suo stesso destino, incapace a dare risposte a tutto ciò che non si sa o si tace. In un immaginario paesaggio devastato da lutti, gemiti e lamenti”. L’ingresso è gratuito.