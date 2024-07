Best Beaches Sicilia 2024. Le 15 spiagge siciliane più amate quest’anno: nessuna nel Golfo di Termini Imerese

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia, specialmente se si tratta della Sicilia: ma quali sono le spiagge più apprezzate della regione? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 15 spiagge siciliane del 2024, utilizzando i dati di Google Maps. Nell’elenco non è presente nessuna spiaggia del Golfo di Termini Imerese che va da Capo Zafferano a Cefalù.

Best beaches Sicilia 2024: le top 15 spiagge siciliane

Pos. Nome Spiaggia Punteggio Google Maps Recensioni Google Maps

1 Spiaggia di Màcari 4,50 2.031

2 Spiaggia di San Gregorio 4,50 824

3 Spiaggia di Lido di Noto 4,40 2.572

4 Spiaggia Pantanello 4,40 1.692

5 Spiaggia di Ponente 4,40 696

6 Spiaggia di Arenella 4,30 2.659

7 Spiaggia di San Vito 4,30 1.845

8 Spiaggia della Marchesa 4,30 887

9 Spiaggia di Gallina 4,30 633

10 Spiaggia di Mondello 4,20 4.348

11 Spiaggia di Calamosche 4,20 3.201

12 Spiaggia di Canneto 4,20 1.290

13 Spiaggia di Magaggiari 4,10 3.113

14 Spiaggia di Calabernardo 4,10 514

15 Spiaggia di Agnone 3,50 763

In vetta alla classifica delle spiagge siciliane troviamo la Spiaggia di Màcari (nella foto), situata a San Vito Lo Capo, con un punteggio di 4,5 su Google Maps e 2031 recensioni. Questa spiaggia è rinomata per le sue acque cristalline e la sabbia dorata, offrendo un ambiente idilliaco e tranquillo per i visitatori.

Al secondo posto si piazza la Spiaggia di San Gregorio a Capo d’Orlando, con lo stesso punteggio di 4,5 ma con 824 recensioni. Questa spiaggia è apprezzata per le sue acque limpide e l’atmosfera serena, ideale per una giornata di relax.

Segue al terzo posto la Spiaggia di Lido di Noto, con un punteggio di 4,4 e 2572 recensioni. Conosciuta per la sua ampia distesa di sabbia fine e le acque turchesi, è una delle destinazioni preferite dai turisti in cerca di sole e mare.

Al quarto posto troviamo la Spiaggia Pantanello, situata a Noto, con un punteggio di 4,4 e 1692 recensioni. Questa spiaggia offre un’esperienza di mare piacevole, con acque limpide e una bella vista panoramica.

La Spiaggia di Ponente – Lido La Tonnara a Milazzo, quinta in classifica con un punteggio di 4,4 e 696 recensioni, è una delle spiagge più apprezzate della zona per la sua tranquillità e la qualità delle acque.

La sesta posizione è occupata dalla Spiaggia di Arenella, con un punteggio di 4,3 e 2659 recensioni. Situata nei pressi di Siracusa, è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia e acque cristalline, molto frequentata da famiglie e turisti.

Settima in classifica è la Spiaggia di San Vito lo Capo, con un punteggio di 4,3 e 1845 recensioni. Questa spiaggia è famosa per il suo paesaggio mozzafiato e le acque trasparenti, offrendo una vista spettacolare sul mare e sulle montagne circostanti.

All’ottavo posto troviamo la Spiaggia della Marchesa di Cassibile, con un punteggio di 4,3 e 887 recensioni. Questa spiaggia offre un ambiente rilassante e poco affollato, con acque cristalline e una splendida cornice naturale.

La Spiaggia di Gallina, nona in classifica, ha un punteggio di 4,3 e 633 recensioni. Situata vicino a Noto, è apprezzata per la sua sabbia dorata e le acque limpide, ideale per una giornata di sole e mare.

La Spiaggia di Mondello, decima in classifica, ha un punteggio di 4,2 e 4348 recensioni. Questa spiaggia di Palermo è nota per la sua lunga distesa di sabbia bianca e il mare cristallino, molto popolare tra i locali e i turisti.

All’undicesimo posto troviamo la Spiaggia di Calamosche a Noto, con un punteggio di 4,2 e 3201 recensioni. Questa spiaggia è famosa per la sua bellezza naturale e le acque turchesi, perfetta per gli amanti della natura e del mare.

La dodicesima posizione è occupata dalla Spiaggia di Canneto a Lipari, con un punteggio di 4,2 e 1290 recensioni. Situata nelle Isole Eolie, questa spiaggia è conosciuta per la sua tranquillità e il mare cristallino, offrendo un’esperienza di relax in un contesto unico.

La tredicesima posizione è occupata dalla Spiaggia di Magaggiari a Cinisi, con un punteggio di 4,1 e 3113 recensioni. Questa spiaggia è apprezzata per la sua sabbia fine e le acque pulite, ed è ideale per chi cerca una giornata di sole in un ambiente vivace.

Al quattordicesimo posto troviamo la Spiaggia di Calabernardo a Noto, con un punteggio di 4,1 e 514 recensioni. Questa spiaggia offre un’ottima qualità del mare e una bella vista sul paesaggio circostante.

Chiude la classifica la Spiaggia di Agnone Bagni ad Augusta, con un punteggio di 3,5 e 763 recensioni. Questa spiaggia è caratterizzata da un ambiente più tranquillo e meno affollato, con acque pulite e una posizione panoramica.

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Sicilia, riportate nel database di Google Maps. Dalle centinaia di risultati originali, sono stati esclusi tutti i risultati che non erano effettivamente delle spiagge. E’ stata creata una classifica basata sulle spiagge più votate dagli utenti ossia con il punteggio più alto (il massimo è 5), dando priorità a quelle con il maggior numero di recensioni. Le spiagge con meno di 100 valutazioni non sono state incluse, poiché la valutazione media al di sotto di questo numero può essere interpretata come non affidabile o irrilevante. I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di luglio 2024.

La missione di Holidu è rendere l’ospitalità e la prenotazione di case vacanze senza pensieri. Attraverso il portale di prenotazione, gli ospiti possono prenotare la loro sistemazione per le vacanze con totale tranquillità e in completa sicurezza. Inoltre, con la sua piattaforma di software e servizi, Holidu consente agli host di attirare più prenotazioni riducendo al minimo lo sforzo necessario. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno fondato Holidu nel 2014. La società, in rapida crescita, impiega oltre 600 professionisti e ha sede a Monaco di Baviera. Può inoltre contare su uffici locali nelle destinazioni turistiche più gettonate d’Europa.