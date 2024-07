A Caccamo, Via Termitana e parte del Corso Umberto tutti i fine settimana diventano isola pedonale fino al 26 agosto.

«Siamo orgogliosi e lieti di contribuire in modo significativo all’istituzione dell’isola pedonale sulla via Termitana e su parte del Corso Umberto I. Si tratta di un provvedimento pensato in primis per le famiglie le quali potranno godersi le passeggiate ai piedi del nostro castello in assoluta sicurezza, in particolare chi ha bambini piccoli non dovrà preoccuparsi dei pericoli derivanti dal transito dei mezzi motorizzati; dunque un beneficio in termini di relax, socialità e sicurezza per tutta la comunità. Certamente siamo lieti che gli esercizi commerciali che insistono sull’area ne trarranno un notevole beneficio economico.» Lo ha detto il sindaco di Caccamo Franco Fiore, durante il terzo fine settimana dell’istituzione dell’isola pedonale sulla via Termitana e sul Corso Umberto I, iniziativa che è stata possibile attivare con la devoluzione integrale delle indennità dell’intera Giunta Municipale.

Tutti i fine settimana, a partire dal 6 luglio fino a lunedì 26 agosto, giorno della conclusione dei festeggiamenti in onore di San Nicasio Martire. Il transito ai mezzi sarà interdetto, dalle 20 all’una di notte.

«Un ringraziamento va anche all’Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di Caccamo, con la quale abbiamo stipulato una nuova convenzione che ci consentirà di gestire queste esigenze in maniera gratuita; ringrazio anche la disponibilità del Comando di Polizia municipale unitamente agli Ausiliari del Traffico e non per ultimo il Dirigente del primo settore dottore Somma per avere diligentemente coordinato tutti gli adempimenti.» – ha sottolineato il primo cittadino.

Come previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed antiterrorismo, le isole pedonali devono essere protette da barriere; Caccamo da anni adopera blocchi cementizi denominati New Jersey. Immediatamente dopo l’insediamento, l’amministrazione Fiore, aveva provveduto ad acquistare queste barriere, abbattendo il costo del noleggio e permettendo al Comune di usufruire liberamente di tali dispositivi limitandosi a sostenere soltanto le spese per lo spostamento, da corrispondere ad una impresa privata dotata di idoneo mezzo.

Quest’anno le spese per lo spostamento dei New Jersey ammontano ad euro 2.307 e l’incarico ad effettuare lo spostamento ogni fine settimana è stato affidato all’impresa locale Chiricó.