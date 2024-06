Giornale di Cefalù. “Educatore, Maestro, Testimone”: una antologia degli scritti di Giovanni Sottile

Una antologia degli scritti di Giovanni Sottile “educatore, maestro, testimone”, per i tipi delle edizioni Arianna, è stata presentata al Teatro Cicero per raccogliere in 230 pagine gli scritti di un testimone del nostro tempo, scomparso nel 2016. Ad un testimone bastano poche parole “per trasmettere un messaggio di cambiamento, di una nuova esperienza di vita con la certezza che il seme, anche se ignorato, presto o tardi, darà frutti”. A cogliere la molteplicità degli impegni di Sottile nella scuola (docente e dirigente del Liceo Mandralisca), nella Chiesa (Presidente Azione Cattolica), nella cultura (Fondazione Mandralisca), nella vita sociale in genere, gli interventi del sindaco di Cefalù Daniele Tumminello e del sindaco di Castelbuono Mario Cicero, il vescovo Giuseppe Marciante, il presidente dell’Azione Cattolica Giuseppe Salvaggio, il preside Vincenzo Guarneri, Luigi Spinosa della Fondazione Mandralisca; ed ancora Franco Venturella, Antonio Franco, Maria Antonietta Spinosa, fra’ Salvatore Vacca, Giovanna Guarcello, Giovanni Prisinzano, Salvatore D’Anna, la Corale Maria Elisa Di Fatta, la moglie Giuseppina Li Vecchi Sottile e Giuseppe Savagnone che ha definito Sottile al contempo un testimone del passato ed un rivoluzionario.Speciale “Elezioni Europee” dell’8 e 9 giugno. I numeri, i candidati: nessuno del comprensorio Cefalù, Madonie, Termini Imerese. Le curiosità: giustamente esclusa la possibilità di votare a 5 ragazzi e 7 ragazze che pur diventando maggiorenni nel 2024 compiono però 18 anni dopo il 9 giugno. Lavoro non stop per l’Ufficio Elettorale del Comune. “Statio Ecclesiae” della diocesi a Finale di Pollina presieduta dal Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi.

