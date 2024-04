Alessio Tacchinardi a Campofelice di Roccella per l’inaugurazione dello Juventus Official Fan Club “Alessandro Del Piero”

A Campofelice di Roccella si terrà un evento molto speciale per tutto il popolo juventino, giorno 26 aprile verrà infatti inaugurato lo Juventus Official Fan Club “Alessandro Del Piero”. Un grande avvenimento per tutti i tifosi di fede bianconera campofelicesi e madoniti. A rendere speciale la manifestazione sarà un ospite d’onore, si tratta dell’ex calciatore Alessio Tacchinardi.

La carriera di “Takky”

Celebre centrocampista, Tacchinardi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Pergolettese per poi passare a professionista nell’Atalanta fino ad approdare alla Juventus nell’estate del 1994, alla corte di Marcello Lippi, per 4 miliardi di lire. Con la società torinese disputerà ben 11 stagioni diventando un pilastro per i tifosi bianconeri e collezionando ben 261 presenze, fino al 2005 quando passerà al Villareal. La sua lunga esperienza alla Juventus è stata colma di trofei, ha vinto infatti 5 campionati di Serie A, 4 Supercoppe italiane e una Coppa Italia. In ambito europeo invece, si è laureato Campione d’Europa del 1996 con la vittoria della Uefa Champions League, della Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale.

L’appuntamento

L’evento, si svolgerà venerdì 26 aprile alle ore 18:00 in Viale della Provincia 58, sede ufficiale del fan club a Campofelice di Roccella. A seguire ci sarà una cena ed un momento dedicato ai tifosi dove potranno portare a casa qualche scatto e autografi del campione bianconero. Trapela molto entusiasmo tra la gli appassionati: “Non vediamo l’ora – commenta Marco Amato, presidente del JOFC di Campofelice di Roccella – di accogliere Alessio Tacchinardi, uno dei grandi campioni della storia bianconera. Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, avremo la possibilità di dialogare con uno dei protagonisti del calcio italiano degli ultimi trent’anni. Sarà una grande giornata per noi tifosi juventini e per tutti gli amanti dello sport”.

Francesco Peri