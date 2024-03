A Roccapalumba tavola devozionale in onore del Patriarca San Giuseppe

L’associazione culturale “Ohana” con sede in Roccapalumba, in collaborazione con la sede di BCsicilia intende promuovere il recupero e la valorizzazione dell’antica tradizione delle tavole devozionali in onore del Patriarca San Giuseppe. Un progetto culturale che ha lo scopo di riproporre una consuetudine secolare cui la comunità è fortemente legata. Nella sede dell’associazione Ohana, sita in via Garibaldi, 85, in occasione della solennità di San Giuseppe 18 e 19 marzo 2024, verrà allestita la tradizionale “Tavulata di San Gisieppi” e rappresentato il “Sacro banchetto” dei “Virginieddi”. La tavola devozionale imbandita con tutti i frutti di stagione e con le pietanze della tradizione culinaria locale, rappresenta l’abbondanza quale dono della Provvidenza divina. Particolare significato riveste il pane che assume forme particolari e curiose, poi il cedro, l’arancia, la lattuga, il finocchio domestico crudo (simboli presi dalla tradizione ebraica) e soprattutto i “laurieddi”, i germogli di grano venuti su dopo aver messo a dimora i semi nella bambagia umida, quale offerta propiziatoria per un buon raccolto. Oltre a rinvigorire il sentimento religioso e devozionale, l’evento intende rafforzare l’identità della Comunità e il sentimento di appartenenza attraverso la condivisione di tradizioni e ritualità in cui gli stessi membri si riconoscono. La tradizione legata alla celebrazione della solennità di San Giuseppe a Roccapalumba si perde nella notte dei tempi. E’ ormai notorio che il Cristianesimo, per affermarsi tra i popoli pagani, si sia appropriato strategicamente della ritualità legata ai culti arcaici, rielaborata per rendere ancora più efficace l’opera di evangelizzazione e di proselitismo. La solennità di San Giuseppe viene celebrata il 18 e il 19 marzo, in coincidenza con l’equinozio di primavera, ragion per cui tale ricorrenza assimila alcuni riti di più antica tradizione. Si tratta nella fattispecie, di culti ancestrali che venivano celebrati per ristabilire l’unione spirituale tra l’uomo e la natura nel momento in cui essa rinasceva e si rinnovava. I riti propiziatori in onore degli dei pagani si sono cosi tramandati fino ai nostri giorni e sono diventati parte integrante del nostro bagaglio religioso-culturale. Nella tradizione roccapalumbese, infatti la solennità in onore del Santo Patriarca, evidenzia la presenza di diversi elementi arcaici quali il rito del fuoco o della luce e il banchetto sacro. A tutti i visitatori verranno offerte le tradizionali “sfinci c’u zuccaru”.

Programma

Lunedì 18 marzo 2024 ore 16,00

Benedizione e apertura ai visitatori della “Tavulata” allestita nei locali della sede dell’associazione Ohana sita in via Garibaldi n. 85

Ore 21,00

Accensione delle tradizionali “fanari” al passaggio della processione del simulacro di Gesù Bambino

Martedì 19 marzo 2024 ore 9,00

Apertura ai visitatori della “Tavulata” allestita nei locali della sede dell’associazione Ohana sita in via Garibaldi n. 85

Ore 12,00

“Sacro banchetto” dei “Virginieddi” alla “Tavulata”

Per info: 3888903235-3801965919-3296648325

Per il programma completo della solennità in onore del Patriarca San Giuseppe, consultare il profilo facebook della parrocchia dei Ss Pietro e Paolo Ap.