Cefalù, un mese di marzo fitto di iniziative culturali dedicate alla donna

Mese di marzo fitto di iniziative culturali dedicate alla donna quello di Cefalù. Mentre le strade si riempiono di turisti senza nemmeno attendere che la stagione primaverile faccia il proprio ingresso ufficiale e trionfale a ridosso delle vacanze Pasquali, le istituzioni civili e culturali della cittadina e del comprensorio hanno dato vita ad un ricco programma imperniato sull’universo femminile in varie declinazioni con proposte rivolte anche agli studenti delle scuole superiori per sensibilizzare sin dagli anni della formazione alla parità di genere e alla cultura del rispetto.

Proprio alle giovani donne, studentesse che sognano un futuro nello spazio è dedicato un incontro divulgativo promosso dalla Fondazione Gal Hassin e programmato la mattina del 7 marzo presso il Liceo Ginnasio Mandralisca. Gli incontri, aventi come titolo “Women and Girls in Astronomy“, hanno preso il via il 10 febbraio e si sono svolti in più sedi scolastiche, oltre che nei locali della Fondazione che ha sede a Isnello. Curatrice è la dottoressa Sabrina Masiero, responsabile della comunicazione nonché delle attività didattiche e divulgative della fondazione. Your Future in Space è il più ampio progetto dell’ I.A.U. International Astronomical Union, volto a ricordare il grande contributo delle donne nella scienza dalle origini ad oggi, al fine di valorizzare le figure di scienziate donne del passato e di favorire l’approccio e l’interesse delle giovani alle professioni scientifiche nel presente.

Sempre il 7 marzo, alle ore 17 presso l’Aula Consiliare del palazzo di città avrà luogo una Tavola Rotonda incentrata sul servizio pubblico del Consultorio Familiare organizzata e moderata da Laura Modaro, alla guida dell’ Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Cefalú. Fra i contributi anche quello della Archivista Michela D’Angelo, che ricorderà la battaglia per l’approvazione della legge istitutiva dei consultori familiari portata avanti negli anni ’70 da Liliana Barca, dirigente dell’Udi, Unione Donne Italiane, e punto di riferimento per le donne impegnate nella lotta per la parità e l’autodeterminazione.

L’ 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, l’Amministrazione Comunale si fa promotrice di due eventi, entrambi presso la sala consiliare del palazzo di città: alle ore 10 il professore Antonio Franco, Assessore alla Cultura e Istruzione modererà l’incontro sul tema Impegno e professionalità delle donne per la legalità e i diritti, con interventi del magistrato Michaela Raimondo, Gip presso il tribunale di Agrigento, e di Elena Barreca, avvocato dal brillante percorso di studi, di recente nominata Dirigente della squadra mobile della Questura di Enna. Due figure femminili di rilievo nel mondo civile che hanno frequentato il liceo classico Mandralisca di Cefalù.

Durante la manifestazione verrà inoltre presentata l’edizione 2023-2024 del progetto Frank Di Maio – Mafia Delenda, nel quale si configura l’assegnazione della Borsa Di Studio Frank Di Maio, dedicata al magistrato scomparso nel 2013 che presso il Liceo Ginnasio Mandralisca aveva compiuto gli studi superiori e conseguito la maturità classica.

Nel pomeriggio della stessa giornata l’Amministrazione Comunale intitolerà due spazi della città rispettivamente alla poetessa Luciana Frezza e alla scrittrice Elvira Guarnera; a seguire la cittadinanza è invitata nuovamente nell’aula consiliare dove alle ore 17.30 avrà inizio l’incontro promosso dall’assessorato cittadino alla cultura e istruzione su due grandi figure di donne letterate fortemente legate a Cefalù : Luciana Frezza, poetessa e traduttrice per importanti editori del 900 ed Elvira Guarnera, prima donna a diplomarsi al Liceo Mandralisca e autrice di intense liriche ai primi del ‘900, relatrici la professoressa Rosalba Gallà e la presidente del consiglio di Biblioteca Comunale, Santa Franco, con vari contributi di familiari delle poetesse e letture di Stefania Sperandeo e Giuseppina Palumbo. L’ assessore alla Cultura prof. Antonio Franco aprirà l’evento con un intervento che ripercorre gli esempi di toponomastica al femminile a Cefalù.

Anche il calendario di eventi dedicati alle donne dalla Fondazione Mandralisca prende il via l’8 marzo nel salone delle feste della casa museo di via Mandralisca che ospiterà, alle 18, la conversazione in musica a cura della Fidapa di Cefalù; La formula è quella del concerto intervallato da narrazioni e notizie, aneddoti e informazioni sui brani e sugli strumenti tradizionalmente utilizzati per eseguirli. Al prezioso fortepiano già della baronessa Francesca Parisi di Mandralisca sarà il maestro Diego Cannizzaro.

Il 23 marzo sarà invece la volta di una conferenza sul tema “figure femminili nella collezione archeologica del Museo Mandralisca”, che sarà tenuta dalla dott.ssa Maria Teresa Rondinella. Appuntamento alle ore 18.

