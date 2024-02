Era stata portata in ospedale dalla madre per alcuni dolori al basso ventre. Ma dopo la visita e un’indagine durata una decina di giorni sarebbe emersa una storia atroce: il padre avrebbe abusato di lei. Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato su disposizione del gip di Termini Imerese, con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 10 anni con l’aggravante di aver commesso gli abusi sulla figlia. I fatti sarebbero avvenuti in un comune della Provincia di Palermo nel territorio di competenza del Tribunale di Termini: non sono stati forniti ulteriori dettagli per non rendere identificabile la vittima. L’attività investigativa è stata avviata dopo gli esami, effettuati nel pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina, durante i quali è stata riscontrata la presenza di alcune lesioni giudicate sospette nelle parti intime della bambina. I medici hanno, in base alle risultanze, chiamato il 112 segnalando un possibile caso di violenza sessuale.

La madre interrogata non sarebbe riuscita a fornire molti elementi, ma avrebbe raccontato agli investigatori di essere separata e l’ex marito ogni tanto veniva a prendere la figlia che restava a dormire da lui. I Carabinieri hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire i contorni della vicenda, nel frattempo la Procura ha affidato a uno psicologo il compito di ascoltare la bambina nell’ambito di una consulenza tecnica. Dalle risultanze dell’audizione, insieme all’ascolto della madre e dei familiari della bambina la Procura di Termini ha chiesto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del quarantenne.