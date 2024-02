Cefalù InLove: il programma completo degli eventi

Il fascino del mare d’inverno, la bellezza di uno dei Borghi più belli d’Italia e insieme luminarie, proiezioni cinematografiche gratuite al Cinema Astro, spettacoli itineranti e al Teatro Cicero e convenzioni con i ristoranti con l’obiettivo di creare un’atmosfera romantica.

Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio torna “Cefalù InLove”. Già da venerdì 2 febbraio luminarie tematiche decoreranno Corso Ruggero e via Matteotti trasformandola nel “Viale degli Innamorati”, e verranno installati oggetti 3D in punti panoramici, che fungeranno da cornice per foto da condividere sui social con l’hashtag #cefaluinlove. E poi ancora proiezioni cinematografiche al Cinema Astro in via Martoglio, una sfilata itinerante in costume nel centro storico a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica sabato 10 febbraio e uno spettacolo sulle “Note d’Amore” al Teatro Comunale Cicero con il sax di Vincenzo Gervasi e i ballerini del Centro Studio Progetto Danza di Palermo mercoledì 14 febbraio (ingresso libero). I ristoranti locali offriranno bollicine, desserts e sconti alle coppie che si siederanno ai tavoli in queste quattro serate dedicate agli innamorati.

Per conoscere le diverse promozioni dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, contattare direttamente il locale desiderato.

I film gratuiti che verranno proiettati domenica 11 e lunedì 12 febbraio al Cinema Astro sono: “A star is born”, “Corro da te” e “Stranizza d’Amuri”.

Installazioni luminose a cura della ditta Luminaria Led Plescia Group

Locali che aderiscono a Cefalù InLove:

1) Ristorante Galleria – via XXV Novembre, 22

2) Naka Restaurant – piazza Duomo, 13

3) Ristorante Pizzeria Lo Scoglio ubriaco – via Ortolani di Bordonaro, 2

4) Pizzeria Ristorante Mani in Pasta – via Matteotti, 43

5) Ristorante La Brace – via XXV Novembre, 10

6) Ristorante Pizzeria da Sasa’ – via Giudecca, 58

7) Ristorante Bistrot Al Solito Posto – via Giovanni Meli, 3

8)Pizzeria Playground –

via Iris, SS 113, C/da Ogliastrillo

9) Winery & Putia Enosteria, via della Calagrande, C/da S. Lucia

10) Ristorante Pizzeria Oktoberfest – SS 113, Contrada Vallone del Falco

11) Enoteca Le Petit Tonneau – via Vittorio Emanuele, 49

12) Ristorante Cortile Pepe – via Nicola Botta, 15

13) Lunico 1987 Bistrot – Lungomare Giuseppe Giardina, 15

14) Dolci Tentazioni Bistrot Pasticceria – Lungomare Giuseppe Giardina, 23

15) Bottega Tivitti Ristorante Pizzeria – Lungomare Giuseppe Giardina, 7.

16) Ristorante Pizzeria Pizzeria Ogliastrillo – SS 113.

Le proiezioni di Cefalù InLove

Cinema Astro (via Martoglio):

Domenica 11 febbraio

alle 20,30 “A star is born” con Lady Gaga e Bradley Cooper (2018)

Lunedì 12 febbraio alle 18,00 “Corro da te da te” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone (2022) e alle 20,00 “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello (2023).

Ingresso libero fino a esaurimento posti.