Lunedì, 27 novembre 2023 l’Università degli Studi di Palermo, presso il Dipartimento di Culture e Società, edificio 15 Piano VIII – Aula 807, si terrà il Workshop Digital Numismatics and Interdisciplinary Interconnections, organizzato da Lavinia Sole, docente di Numismatica dell’Università degli Studi di Palermo, con il supporto dell’Area per la Terza Missione e Relazioni Internazionali e nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione UNIPA con l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana. Il Workshop prevede la partecipazione, oltre che di Lavinia Sole che presenterà il progetto “Nummi digitali” per la valorizzazione delle collezioni numismatiche del Museo archeologico regionale “A. Salinas” di Palermo, anche di altri relatori appartenenti ad Università e ad Istituti di valorizzazione e tutela nazionali e internazionali, quali l’Università degli Studi di Salerno, il Museo Archeologico regionale “A. Salinas” di Palermo, il CRICD, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche-STEBICEF (Università degli Studi di Palermo), l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici di Messina-IPCF-CNR, nonché l’Institute for Digital Exploration-University of South Florida, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, unitamente all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. È prevista alla fine un’attività didattica integrata per la presentazione della banca dati “Nummi digitali”, facilmente accessibile e consultabile dagli studiosi e dal pubblico, con l’opportunità di visualizzare le schede delle monete e le relative fotografie ad alta risoluzione, associate anche alle restituzioni in 3D, con l’attivazione di processi di comunicazione interattiva di approfondimento con rimandi a specifici ipertesti e/o contenuti multimediali.

Per le attività di Public Engagement e di Formazione Continua il workshop è aperto sia a studenti, studentesse, dottorande/i, e per intensificare il dialogo con il territorio, anche ad altri stakeholders quali: operatori museali, associazioni guide turistiche e gestione musei, enti e/o imprese che operano nell’ambito dell’archeologia, dell’informatica per i beni culturali, cooperative, associazioni no profit culturali.

È possibile seguire i lavori in streaming: https://tinyurl.com/yc/yzaau – codice aula: mtbt8n5

Lavinia Sole, docente di Numismatica Università di Palermo.