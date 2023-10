Incendi, Ingrassia (Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo): la salute dei lavoratori prima di tutto

“Poco più di mille lavoratori reclutati in tutta la Regione per svolgere le attività di spegnimento affidate in situazione ordinaria a oltre 5000 unità, non solo non è coerente con le necessità dello stato di emergenza dichiarato dal Governo regionale su indicazione del management forestale e della protezione civile; ma espone i lavoratori e le lavoratrici a turni e attività massacranti che provocano stress psicofisico e intensificazione del rischio infortuni”. Lo dichiara Michelangelo Ingrassia, già Presidente e attualmente componente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo in rappresentanza della UIL. “Sarebbe stato più efficace e sicuro prolungare la durata della campagna antincendio mantenendo in efficienza tutta la struttura antincendio, considerato che era stato ampiamente previsto lo sbalzo delle temperature”, aggiunge Ingrassia, che, ringraziando “i lavoratori forestali per la professionalità che stanno dimostrando nell’adempimento del proprio dovere di salvaguardia dell’ambiente e della propria salute e sicurezza”, conclude: “è evidente che ancora una volta è mancato il raccordo con i sindacati, previsto dal Contratto di Lavoro in tema di organizzazione del lavoro”.