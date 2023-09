Termini Imerese: Carla Salamò finalista al concorso Principessa d’Europa 2023

La giovane termitana Carla Salamò pronta a sedere sul trono di Miss Principessa d’Europa 2023.

Ventuno anni, originaria di Termini Imerese, è modella, attrice, ballerina professionista, coreografa, appassionata di fotografia. Laureata in lingue (ne parla tre: inglese, francese e spagnolo), a Sharm el-Sheikh, ha partecipato agli scatti per il calendario ufficiale di Vogue 2023. Da anni calca le passerelle, posa per diversi shooting fotografici e numerose sono le fasce e i premi da lei vinti, i più recenti risalgono al 2020, quando è risultata tra le vincitrici della prima edizione del Social Contest Miss più grande d’Italia e si è classificata pre finalista nazionale a Miss Universe Italy. A Sanremo, invece, ha sfilato sul red carpet davanti all’Ariston in qualità di fotomodella ufficiale e valletta per Sanremo New Talent, concorso canoro di Casa Sanremo in onda su Sky. Nel 2022 ha ottenuto anche il titolo di Miss Eleganza.

Adesso è pronta per volare verso Rimini dove si terrà uno dei concorsi di bellezza più importanti d’Italia: Miss Principessa d’Europa 2023. Carla è stata infatti convocata direttamente dal patron del concorso, Devis Paganelli, quest’ultimo produttore televisivo e talent scout agente di molti VIP, ospita svariate personalità del mondo della tv, della moda e dello spettacolo ad ogni edizione, che viene diffusa in onda nazionale su Sky, Digitale Terrestre, Amazon e in Streaming sui social.

Lo scorso anno, la nostra redazione ha inserito Carla nell’annuale editoriale delle 15 donne del Comprensorio Termini Imerese, Cefalù, Madonie, che in qualche modo, secondo il nostro giornale on line, si sono distinte per il loro impegno, la loro attività, la loro professionalità.

Auguri a Carla per questo altro importante passo nella sua carriera.