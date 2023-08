Gangi, riparte “Vivere in Assisi” inserita tra le celebrazioni per l’VIII Centenario Francescano

Riparte “Vivere in Assisi”, la manifestazione medievale e francescana che da oltre vent’anni narra tra le vie silenti e austere della splendida cittadina madonita di Gangi alcuni momenti della vita e del messaggio di Francesco d’Assisi. La rievocazione tornerà in scena per quattro intensissimi giorni, dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, in un vero e proprio teatro sotto le stelle.

E ritorna tra la gente dopo la inusuale parentesi dello short film “Profeti di Speranza” del 2021 segnato ancora pesantemente dalla pandemia, in sostituzione del format originale che ha ricevuto la Menzione d’onore al Film Festival “AnimArt”.

La manifestazione, compiuta combinazione di più ‘mondi paralleli’ ciascuno fortemente caratterizzante e colmo di aspetti che vanno dalla concretezza della storia, alla bellezza dell’arte intesa nelle sue molteplici forme, immersa in una Gangi divenuta «Sicula Città Internazionale della Storia Francescana» «per l’eccezionale coralità di Popolo attorno all’evento rievocativo francescano» con Diploma d’onore al Premio Internazionale di Storia e Tradizioni Locali “Historiae Populi” capace di trasformarsi nell’Assisi del 1200 attraverso un’accorta ricostruzione storica capace di calare i visitatori in un’epoca ricca di suggestioni. Un salto nella storia tanto repentino quanto affascinante.

La rievocazione è ormai considerata come uno degli eventi storico-religiosi più affascinanti di Sicilia e madre delle manifestazioni itineranti medievali italiane. Insignita negli anni da numerosissimi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, ne citiamo alcuni fra tutti, Premio Italive, Premio Speciale Italia Medievale, “per la sua attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del proprio territorio”, Premio Internazionale di Storia e Tradizioni Locali “Historiae Populi”, come migliore rievocazione storico-religiosa per «l’immagine completa, armonica e vivente della Storia italiana delle Origini francescane», Premio speciale assegnato dalla Commissione al Concorso Internazionale Artistico Letterario “Ars Millennium” come “migliore teatro sacro nel borgo, con quadri rievocativi e recitativi nello stile della rievocazione storico-religiosa”, tratteggia un vero e proprio cammino intriso di spiritualità, una narrazione alta e possente così intensa e inebriante da incantare, rendendo esattamente lo spirito immortale che pervade l’incessante ricerca dell’altro e dell’Alto.

La XII edizione sarà densa di significato, ispirata all’enciclica papale “Fratelli tutti” e consapevole che nell’era della globalizzazione il mondo intero è la Casa comune in cui bisogna imparare a vivere come un’unica famiglia, vuole esortare a una nuova visione della fraternità e della cura del creato. Il manifesto 2023 curato dal Maestro Antonello Blandi, interpreta magistralmente il messaggio di speranza che rinasce e si fa luce chiara accolta e riverberata, pronta a permeare i cuori di tutti nell’anno che dà inizio alle celebrazioni mondiali dell’VIII Centenario Francescano in cui Vivere in Assisi è stata inserita.

Un’immersione spettacolare in uno spaccato storico estremamente interessante come quello medievale, condotti per mano da Francesco d’Assisi in un viaggio sorprendente nella perfezione del disegno divino in cui Cielo e Terra si fondono mirabilmente in un unico infinito ed eterno abbraccio. Sul sito www.vivereinassisi.it è già disponibile il link per le prenotazioni.

Maria Piera Franco