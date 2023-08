Termini Imerese, notte di Ferragosto a Torre Battilamano: carabiniere fuori servizio salva uomo che stava annegando

Salvataggio in mare avvenuto la notte tra il 14 e il 15 agosto. Il fatto è avvenuto al camping Torre Battilamano nei pressi di Termini Imerese. Subito dopo il bagno di mezzanotte le persone che si trovavano nei pressi hanno sentito delle urla provenire dalla spiaggia: un persona di 40 anni mentre nuotava era stato colto da un malore e stava annegando. Un uomo, qualificatosi successivamente come carabiniere, si è tuffato immediatamente in acqua per salvarlo, seguito subito dopo da un’altra persona. I due fortunatamente sono riusciti a portare il ragazzo in spiaggia, anche se ancora privo di sensi. Dopo alcune manovre di primo soccorso effettuate dal soccorritore, il giovane ha ripreso a respirare. Nel frattempo sono sopraggiunti la Polizia, la Guardia di finanza e l’ambulanza del 118, quest’ultima ha trasportato il salvato in ospedale per ulteriori accertamenti.