Cefalù, la parrocchia “S. Agata V. M.” festeggia la solennità dell’Assunta con la tradizionale processione a mare

La parrocchia “S. Agata V. M.” in Cefalù vivrà la solennità dell’Assunta nel 30° anno dei festeggiamenti, con la tradizionale processione in mare in onore della Beata Vergine Maria e la Celebrazione Eucaristica al Porto di Presidiana. Il programma prevede per il 13 agosto alle ore 18.30 nella Chiesa parrocchiale la celebrazione Eucaristica vespertina della XIX Domenica del T.O. anno A. Il 14 agosto, vigilia dell’assunzione della beata Vergine Maria, alle ore 17.00 è prevista la Processione in barca con l’Icona della Vergine Maria. Partenza dal Porto di Presidiana sino a Capo S. Lucia e ritorno. Durante la processione si effettuerà una sosta di preghiera nello specchio acqueo antistante il molo di Piazza Marina e verrà offerto un omaggio floreale in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita in mare. Alle ore 18.30 invece nel Porto di Presidiana si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale can. Giuseppe Licciardi. Si continua alle ore 19.30 con la fiaccolata con l’Icona della Vergine Maria verso la chiesa parrocchiale di S. Agata. Infine alle ore 20.30 nel Piazzale della Parrocchia è previsto un incontro ricreativo. Il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria, alle ore 5.00 sul sagrato della chiesa parrocchiale è prevista la preghiera Mariana in attesa dell’aurora, alle ore 6.00 una colazione insieme ed infine alle ore 8.00 la Celebrazione Eucaristica.