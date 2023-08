Campofelice di Roccella, portatore d’handicap non riesce a posteggiare l’auto: ha il posto riservato ma è sempre occupato da altri

Nonostante abbia il posto riservato in quanto portatore di handicap non riesce a posteggiare la propria auto perché i due spazi assegnati a chi ha problemi fisici, in via Roma n. 3 a Campofelice di Roccella, sono sempre occupati abusivamente da altre autovetture, inoltre i segnali che delimitano l’area H – denuncia – sono stati manomessi. Il disabile ha da circa 20 giorni messo a conoscenza sia il Sindaco che il Comandante dei vigili urbani della situazione ma non ha ancora ricevuto nessuna notizia ed è ancora in attesa di un intervento da parte del Comune.