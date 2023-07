Roccapalumba, il 19 Luglio iniziativa per ricordare la strage di via D’Amelio

L’Associazione di promozione sociale “Ohana” di Roccapalumba organizza, il 19 Luglio 2023 nel XXXI anniversario della strage di via D’Amelio, una iniziativa per ricordare ed onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La manifestazione si terrà in piazza La Marmora a Roccapalumba alle ore 17,00. Per l’occasione verrà scoperto un il dipinto che ritrae insieme Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sorridenti. “Come in realtà siamo abituati a vederli ritratti – scrivono gli organizzatori – un’immagine per noi rassicurante e positiva, che incoraggia, che sprona, che ci rafforza nel credere a un futuro migliore e ad una società migliore. Gli autori sono nostri compaesani, i coniugi Salvatore Bonanno e Adriana Gatto un’opera in cui hanno profuso, il loro estro e la loro grande passione per l’arte in genere anche se trattasi di una riproduzione”. Un altro momento di particolare sarà la lettura di alcuni brani della “Lettera di Manfredi Borsellino al Padre” e “Ultima lettera di Agnese al marito Paolo Borsellino”. Inoltre i ragazzi contribuiranno, con la recita di alcune poesie dedicate a Paolo e con la lettura di frasi dello stesso giudice di Borsellino in occasione delle numerose interviste. Verrà eseguito l’inno di Mameli e l’inno della Sicilia che seguiranno le note del silenzio. A conclusione i ragazzi lanceranno in aria decine e decine di palloncini tricolore. Per informazioni 333.1304501 – 347.5210948 – 320.6262504, Email: associazioneohanaroccapalumba@gmail.com.