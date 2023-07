Giornale di Cefalù: la donazione degli organi “corre in bici”

La donazione degli organi “corre in bici”. Michail Speciale, in bicicletta, attraversa l’Italia, da Bergamo a Partinico, per promuovere la donazione degli organi in occasione del 50° dell’associazione AIDO. Dopo il Lungomare di Cefalù tappa a Lascari in memoria di Rosario Tornabene. Intervista ad Angelo Ferrantelli, presidente provinciale AIDO e Michail Speciale. In Consiglio il gruppo Innoviamo Cefalù “raccomanda” all’Amministrazione Comunale la pulizia delle aree esterne al centro storico e le risposte alle centinaia di messaggi inviati dai cittadini. Parlano i consiglieri Carmelo Greco e Angela Fatta. Alba sulla Rocca con fra’ Aurelio e con la gara di canto: inizia Giovani Insieme.

Il Giornale di Cefalù – n.1753 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 13 luglio 2023 può essere seguito o rivisto su facebook adrianocammarata, link cammarataweb e madonielive. Clip con la copertina ed i temi del Giornale di Cefalù sul canale you tube (http://www.youtube.com/@carloantoniobiondo171) Carlo Antonio Biondo, al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati.