Santa Rosalia 2023: Esperonews trasmetterà le funzioni in streaming, ecco il programma

Tutto pronto per il 399° Festino di Santa Rosalia a Palermo.

Esperonews, in collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Palermo, trasmetterà in diretta streaming le funzioni dell’edizione 2023 del Festino.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

Sulla pagina Facebook e sul sito di Esperonews trasmetteremo in diretta le seguenti funzioni:

Venerdì 14 luglio, ore 19:00 Chiesa Cattedrale: Solenni Vespri presieduti da S.E.R. Mons. Corrado Lorefice;

Sabato 15 luglio, ore 11:00 Chiesa Cattedrale: Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo;

Sabato 15 luglio, ore 11:00 Ciantro del Capitolo della Cattedrale: Santa Messa presieduta da Mons. Gino Lo Galbo, a seguire: solenne processione cittadina dell’urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia

Il programma religioso (10-15 luglio 2023), il programma dei Festeggiamenti in occasione del 399° Festino in onore di Santa Rosalia e l’avvio del cammino diocesano lungo l’Anno Giubilare Rosaliano saranno illustrati nel corso della conferenza stampa convocata per sabato 8 luglio alle ore 11.00 presso il Salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile*.

Interverranno:

S.E. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo

Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo e Sindaco della Città Metropolitana di Palermo

Interverranno altresì:

Mons. Filippo Sarullo, Parroco della Chiesa Cattedrale di Palermo

Dott. Giampiero Cannella, Assessore alla Cultura del Comune di Palermo

Nel corso della conferenza stampa sarà ufficialmente presentato il logo che caratterizzerà tutte le iniziative dell’Arcidiocesi di Palermo nell’arco dell’Anno Giubilare Rosaliano (10 luglio 2023 – 4 settembre 2024) per il quarto centenario del rinvenimento delle reliquie di Santa Rosalia: si tratta del logo scelto attraverso il concorso di idee e il successivo contest. L’autore è il palermitano Massimiliano Serrago.

IL PROGRAMMA

ROSALIA E’ SOGNO, LUCE NELLA NOTTE