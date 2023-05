A Gangi la II edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo

Presentata a Gangi, nella magnifica location di palazzo Bongiorno, la seconda edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo che si terrà nell’incantevole cittadina, nel cuore delle Madonie, dal 2 al 4 giugno 2023.

Sono intervenuti, oltre al sindaco Giuseppe Ferrarello e all’assessore Roberto Franco, che si sono detti felici e onorati di poter ospitare un evento di così elevato spessore spirituale, etico e sociale, Carmelo Vitello, Ministro OFS Sicilia, Giuseppe Trovatello responsabile EPM (evangelizzazione e presenza nel mondo OFS Sicilia), Frà Pino Noto, assistente regionale OFS e Giuseppe Di Grande, responsabile amministrativo per il Meeting, i quali hanno voluto sottolineare la volontà della famiglia francescana di scendere nelle piazze per poter godere della bellezza del confronto, per cercare quelle opportunità atte a favorire una rigenerazione sociale e dei rapporti umani, per testimoniare il desiderio di collaborazione alla costruzione di un mondo più fraterno e giusto.

Il Meeting, organizzato dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia e con un titolo fortemente rappresentativo “Connessi, per una Rigenerazione Ecologica e Digitale, Sociale, Sostenibile e Fraterna – sia per l’amor di Dio”, si propone di far maturare in quanti vi assisteranno la consapevolezza dell’impegno individuale e collettivo, consapevole e responsabile in tutti i percorsi socio-ambientali-informativi, perché essi diventino davvero sostenibili, a tutela dell’intero pianeta e di chi lo abita. Avrà inizio a Nicosia, ove il 2 giugno si celebra la festa liturgica di San Felice, a cui la seconda edizione è dedicata, frate cappuccino che donò totalmente se stesso agli altri e proprio il suo motto “sia per l’amor di Dio” compendia lo spirito di cui sarà permeato l’ormai prossimo appuntamento.

Numerosi e qualificati gli eventi previsti, con una sezione “Junior”, riservata ai più piccoli che avranno la possibilità di partecipare ad attività laboratoriali e formative.

Convegni, workshop, presentazioni editoriali e dibattiti pubblici andranno ad approfondire temi di primissimo piano in tempi come quelli odierni caratterizzati da una rete di relazioni tanto fitta quanto complessa, si parlerà di transizione sociale, ecologica e digitale, concetti e fini comuni in tutte le parti del mondo ma che per motivi economici, culturali e sociali non da tutti facilmente applicabili e raggiungibili. L’auspicio è quello di poter tracciare la via attraverso cui gli esseri umani possano tornare ad essere protagonisti di una nuova visione della vita.

Per ciascuno dei temi trattati, interverranno esperti di rilievo provenienti dal mondo ecclesiale, accademico, sociale e politico.

Pronta Gangi, con tutto il suo magnifico patrimonio culturale e forte della salda e riconosciuta vocazione francescana, ad accogliere gli innumerevoli visitatori attesi, con un ventaglio di attività ed eventi di grande interesse, collaterali al meeting, dalle mostre d’arte declinate nelle varie forme, alla “finestra” aperta sugli usi e costumi del medioevo, alle antiche tradizioni e alle campagne di sensibilizzazione in favore del ben vivere e del buon cibo.

Una tre giorni, dunque, di confronto, riflessione e condivisione intensa, partecipata e aperta, giorni di festa e di speranza.

Nelle foto la presentazione dell’iniziativa a Gangi.

Maria Piera Franco