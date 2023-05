Maltempo: continua l’instabilità nel nostro Comprensorio, ancora vento e pioggia in arrivo

Il maltempo atteso, sta imperversando in tutto il nostro Comprensorio Termini Imerese – Cefalù – Madonie.

Dopo l’allerta meteo arancione emanata ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, continua la fase di instabilità in tutto il territorio regionale. Nelle ultime ore infatti, come suggeriscono gli esperti, stiamo assistendo ad un intensificarsi di fenomeni temporaleschi nel nostro territorio. Non solo pioggia continua, ma adesso anche il vento sta facendo capolino.

Attivati i COC nei vari comuni che stanno monitorando la situazione fin da ieri, attualmente da quanto si apprende, non ci sono criticità nei paesi del Comprensorio in questione. Il maltempio tuttavia continuerà secondo quanto suggerisce la SORIS (Sala Operativa Regionale) anche domani 16 maggio. Come riporta il bollettino infatti si prevedeno: “Precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali, specie sui settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento; – venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, in rotazione dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Vi invitiamo dunque a limitare quanto più possibile gli spostamenti e in caso di emergenza chiamare il 112, la Protezione Civile della Regiine Siciliana al numero 800.40.40.40, oppure al proprio comune di residenza.

Prudenza!

Le immagini dal satellite