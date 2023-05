Giornale di Cefalù, in Commissione il bilancio di previsione finanziaria 2023 – 2025

In attesa di approdare in Consiglio per l’approvazione, il Bilancio di previsione finanziaria 2023 – 2025, inizia ad essere esaminato dalla prima commissione consiliare convocata in una settimana per ben 3 giorni: ne parla il presidente della Commissione Gianluca Cesare (nella foto).

Oltre 370 i partecipanti alla Festa Regionale del Club Alpino Italiano: escursioni, un osservatorio permanente delle aree naturali protette e un laboratorio di educazione ambientale per i bambini: intervista Caterina Provenza, presidente CAI Cefalù.

33 uomini e 5 donne sono riusciti nell’impresa di portare a termine la prima edizione di “A Cursa di Ciclopi”; oltre 500 km da Cefalù all’Etna e ritorno, attraversando 50 Comuni, 4 parchi naturali e 20 mila metri di dislivello. Una corsa di più giorni nel rispetto della natura: l’abbandono anche di un solo fazzolettino di carta lungo il percorso procura la squalifica dalla gara.

