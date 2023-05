Torna a Ribera “Terra Mia” festival dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile

Si svolgerà a Ribera, in provincia di Agrigento, dall’11 al 14 maggio 2023 “Terra Mia” Festival dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile. La manifestazione si terrà all’interno della storica villa comunale, gioiello ambientale ricca di essenze forestali mediterranee.

Ad annunciare l’evento è il Sindaco Matteo Ruvolo: “L’obiettivo strategico di “Terra Mia” è quello di riportare Ribera come punto di riferimento dell’agricoltura siciliana. Un ruolo che nei decenni passati ha rivestito e che vuole continuare a esercitare, serve inoltre a rafforzamento il marchio Ribera, conosciuto principalmente come patria dell’Arancia D.O.P. Riberella. Questa iniziativa convintamente voluta ed approvata dall’Amministrazione, oltre a promuovere l’agricoltura, offre ai visitatori l’opportunità di apprezzare la realtà riberese, che ha grandi potenzialità anche come destinazione turistica e culturale”.

“Terra Mia” è una manifestazione che affronta tutte le tematiche legate al mondo dell’agricoltura, con un’offerta espositiva ad ampio raggio, che consente di offrire ai visitatori un panorama completo di soluzioni efficaci per l’intero ciclo produttivo: dalla lavorazione e preparazione del terreno alla semina, dall’irrigazione ai trattamenti, fino alle fasi di raccolta, trasporto e alla trasformazione dei prodotti, in un’ottica di tecnologia smart capace di conciliare l’Agricoltura 4.0 e la sostenibilità.

In particolare per la prima volta sarà presente un’azienda europea che presenterà dei droni da utilizzare per diverse attività agricole.

Un’attenzione particolare è rivolta all’enogastronomia regionale, alla cultura della Dieta Mediterranea con il coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio e la presenza di diversi docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo. Spazio anche alla cultura con spettacoli musicali di vario genere e presentazioni di libri.

Quattro giorni di convegni, rassegne, degustazioni, formazione, eventi culturali, e workshop mirati all’incontro delle realtà espositrici nazionali con gli operatori del comparto attraverso la presenza di macchine, attrezzature, impianti e tecnologie della filiera agricola.

“Terra Mia” mira a creare relazioni tra gli espositori, i produttori, i visitatori e l’intero territorio in una formula dinamica e interattiva. La manifestazione ideata e promossa dall’associazione “Luna e dintorni” il cui coordinamento è guidato da Vincenzo Tudisco, già responsabile marketing di Sicilia Agricoltura.