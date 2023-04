Geraci Siculo, Rinascimento e rinascita. Giornata di studio su valorizzazione, tutela e restauro del patrimonio siciliano del XV e XVI secolo

Promosso dal Comune di Geraci Siculo, dall’Università di Palermo, dall’Osservatorio per le arti decorative in Italia “Maria Accascina” e dall’Accademia delle belle arti di Palermo, si terrà sabato 29 aprile 2023, alle ore 16,00, presso la Biblioteca Comunale di Geraci Siculo, in via F. Ventimiglia, 47, una giornata di studi dal titolo “Rinascimento e rinascita. Valorizzazione, tutela e restauro del patrimonio siciliano del XV e XVI secolo”. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa, dell’assessore comunale alla cultura Fabrizio Vincenzo Di Vuono, e di Gioacchino Fazio, Coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze del Turismo e in Turismo, Territori e Imprese dell’Università degli Studi di Palermo. La giornata di studi, coordinata da Salvatore Anselmo, sarà moderata dalla Maria Concetta Di Natale, professore Onorario di Museologia e Critica Artistica e del Restauro dell’ateneo palermitano. Sono previsti gli interventi di Salvatore Anselmo, Giuseppe Antista, Francesco Paolo Campione, Gianpaolo Chillè, Evelina De Castro Evelina, Paolo Russo, Giovanni Travagliato e Maurizio Vitella. I relatori, docenti dell’Università e dell’Accademia di Belle Arti in Sicilia, funzionari della Soprintendenza ai BB. CC. AA. e direttori di Gallerie Regionali, discuteranno di pitture, sculture e architetture tra Quattro e Cinquecento in Sicilia con particolare riguardo alla valorizzazione, alla tutela e al restauro delle stesse.